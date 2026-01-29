「Google」搭載で利便性もさらに向上！

日産は2026年1月29日、クロスオーバーBEV（バッテリーEV：電気自動車）「アリア NISMO」マイナーチェンジモデルの価格を発表しました。

NISMOロードカーは、そのサイズやカテゴリーに関わらず「より速く、気持ち良く、安心して走れるクルマ」を目指しクルマづくりを行うスポーツモデルシリーズです。

【画像】超カッコいい！ これが日産の「新型“超”スポーツSUV」です！ 画像で見る（30枚以上）

2シータースポーツカー「フェアレディZ NISMO」のほか、そのラインナップのなかには、ハイブリッドシステム「e-POWER」搭載の「ノートオーラ NISMO」など、電動モデルも用意されています。

アリア NISMOは、こうした電動NISMOシリーズの頂点に立つフラッグシップモデルとして、2024年3月に設定されました。

具体的には、ベースモデル「アリア」の四輪駆動モデル「e-4ORCE（イーフォース：電動駆動4輪制御システム）」にNISMO専用のチューニングを施し、アリアの持つ圧倒的な動力性能をさらに引き上げた高性能なスポーツ仕様となっています。

なおベースモデルのアリアは、2021年に日産ブランドを象徴するフラッグシップEVとして発売され、2025年12月22日には、初の大規模なマイナーチェンジが実施され、イメージを一新しました。

グリル部分をボディと同色とするなど、フロントデザインを変更したほか、より快適な乗り心地を提供するサスペンションの採用や、Google搭載の「NissanConnectインフォテインメントシステム」の採用、さらに充電ポートに専用コネクターを差し込むことで電力を取り出すことができる「V2L（Vehicle to Load）」機能を採用するなど、多岐にわたる改良が図られています。

今回発表された新型アリア NISMOも、この新型アリアのマイナーチェンジに準じたもので、Google搭載をはじめ、「AC外部給電コネクター」「インテリジェント ディスタンスコントロール」などが新たに採用されました。

ただし外観については、イメージを変えた新型アリアとは一線を画し、NISMO独自のフロントマスクや専用エアロパーツなどを採用しています。

ボディサイズは、全長4650mm×全幅1850mm×全高1650-1655mm、ホイールベース2775mmです。

新型アリアの車両価格（消費税込み）は、「NISMO B6 e-4ORCE」（66kW）が849万8600円、「NISMO B9 e-4ORCE」（91kW）が951万600円で、3月19日より発売される予定です。