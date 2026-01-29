¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¡Û¹âÍüº»Íå¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¡×4ÅÙÌÜ¸ÞÎØ¤Ø²¤½£½ÐÈ¯¡¡ÆüËÜÀªºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÏÀäÂÐ½÷²¦¥×¥ì¥Ö¥Ä
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×½÷»ÒÂåÉ½¤Î¹âÍüº»Íå¡Ê29¡á¥¯¥é¥ì¡Ë¤¬28Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é²¤½£¤Ø¤È½ÐÈ¯¤·¤¿¡£WÇÕ¥Ó¥ê¥ó¥²¥óÂç²ñ¡Ê30Æü³«Ëë¡Ë¤ò·Ð¤ÆÎ×¤à¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢WÇÕÁí¹ç2Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥Ë¥«¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä¡Ê20¡á¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤¬ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÀµ³ÎÌµÈæ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤«¤é¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡×¤ÈÉ½¸½¡£¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤â¤½¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤¿½÷»Ò¥¸¥ã¥ó¥×³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤¬¡¢4ÅÙÌÜ¤ÎÌ´ÉñÂæ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥á¥À¥ë¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¡£
¡¡4Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¤¿½Ð¹ñ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¹âÍü¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼«Á³ÂÎ¤À¤Ã¤¿¡£Í¾·×¤ÊÎÏ¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¤À¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¤³¤Î4Ç¯´ÖÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¼«Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢½À¤é¤«¤¯¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï4°Ì¤¬3ÅÙ¡£¤Þ¤ÀÉ½¾´Âæ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë½õÁö»ÑÀª¤Ç¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë4ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¡£17ºÐ¤À¤Ã¤¿¥½¥ÁÂç²ñ¤Ç½é½Ð¾ì¤·¡¢18Ç¯Ê¿¾»¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¤Ç¡¢ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬20ºÐ¤ÎN¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä¤À¡£WÇÕÁí¹ç2Ï¢ÇÆÃæ¤Ç¡¢º£µ¨¤¹¤Ç¤Ë13¾¡¤ÈÀä¹¥Ä´¡£¹âÍü¤Ï¡ÖÀ¨¤¯ÀºÌ©¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾Î¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¼«¿È¤â¡¢10Âå¤Îº¢¤Ë³¤³°Áª¼ê¤«¤é¤½¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Åö»þ¡¢19ºÐ¤À¤Ã¤¿¹âÍü¤ÏWÇÕ3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡©¡×¤È¶ÃÃ²¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È·ì¤ÏÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£¡Ö»ä¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÀºÌ©¤Ê¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡×¤È¸¬Â½¤·¤¿¤¬¡¢¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤ÇÉé¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°²ó¤Î22Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤Ïº®¹çÃÄÂÎ¤Ç¥¹¡¼¥Äµ¬Äê°ãÈ¿¤Ë¤è¤ë¼º³Ê¤ò·Ð¸³¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÀã¿«¤ò´ü¤¹ÉñÂæ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖÆü¤Î´ÝÈô¹ÔÂâ¡×¤ËÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£25Æü¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÃË»ÒÃÄÂÎ¤ò½éÀ©ÇÆ¡£¸ÞÎØËÜÈÖ¤Ç¤â¡¢º®¹çÃÄÂÎ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£¡Ö¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¤â¤Î¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡£Áª¤Ð¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤À¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢·è°Õ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿10Âå¤«¤é½÷»Ò¥¸¥ã¥ó¥×³¦¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤êÂ³¤±¤¿¹âÍü¤¬¡¢20Âå¥é¥¹¥È¤Î¸ÞÎØ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¡Ô·»¥É¥á¥ó¤âWÇÕ¥é¥ó¥¯1°Ì¡ÕÆüËÜÀª¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Î¥É¥á¥ó¤È¥Ë¥«¤Î¥×¥ì¥Ö¥Ä·»Ëå¤À¡£·»¤Ç26ºÐ¤Î¥É¥á¥ó¤Ïº£µ¨9¾¡¤òµó¤²¡¢WÇÕÁí¹ç¥é¥ó¥¯¤òÆÈÁö¡£Ëå¤Î¥Ë¥«¤âº£µ¨13¾¡¤ò½Å¤Í¤ÆÆ±¥é¥ó¥¯¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¸Ä¿ÍWÇÕÄÌ»»35¾¡¤Ï20ºÐ¤Ë¤·¤Æ¹âÍü¤Î63¾¡¤Ë¼¡¤°ÎòÂå2°Ì¤ò¸Ø¤ë¡£¥×¥ì¥Ö¥Ä²È¤Î»Ò¶¡5¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¥É¥á¥ó¤È¥Ë¥«¤Î2¿Í¤Î·»¤â¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤À¡£Ä¹·»¥Ú¥Æ¥ë¤Ï14Ç¯¥½¥Á¤È22Ç¯ËÌµþ¤Ç¶â¡¢¶ä¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î·»¥Ä¥§¥Í¤â¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·»Ëå4¿Í¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ø´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¤¬¡¢¥É¥á¥ó¤Ï¡Ö½Å°µ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£