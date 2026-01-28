原因は“スリップで踏切侵入” 石川・かほく市で列車と車が衝突 七尾線・津幡‐羽咋間夕方まで運転見合わせ
28日朝、石川県かほく市で、スリップした車がJR七尾線の踏切内に侵入し、普通列車と衝突する事故がありました。けが人はいませんでした。
28日。消防や警察、大勢のJRの職員らが取り囲んでいたのは、七尾線の普通列車。
その先にあったのは…
平本 駿介 記者：
「あちらを見ますと、列車と車があり、車のフロントガラスには、ひびが入っています」
列車と衝突し、先頭車両に押しつぶされた乗用車です。
乗客は：
「急に警報が鳴ったら、ゴンってぶつかって」
事故があったのは、石川県かほく市横山にあるJR七尾線の浅野新道踏切。
28日午前8時半ごろ、通勤客などを乗せ、金沢駅に向かっていた列車に普通乗用車が衝突しました。
事故の原因は、踏切手前での車のスリップ。
運転していた10代の女性は、線路内から動けなくなった車を降り、非常停止ボタンを押しましたが、間に合わなかったということです。
この女性と列車の乗客約100人に、けがはありませんでした。
この事故の影響で、七尾線は津幡から羽咋間の上下線で、午後4時頃まで運転を見合わせました。
警察では、車を運転していた女性から事情を聞き、事故の詳しい原因を調べています。