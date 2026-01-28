グーグルは27日、個人向けサブスクリプションサービス「Google One」で、新たな料金プラン「Google AI Plus」の提供を開始した。月額料金は1200円。

左が新プラン「Google AI Plus」

月額1200円で最新モデルを利用可能

Google AI Plusは、より手軽に最新のGoogle AIを利用できるプラン。これまで最新のAIモデルを利用するには、月額2900円の「Google AI Pro」への加入が必要だった。

提供開始にあわせて、最初の2カ月間は月額600円で利用できるキャンペーンも実施されている。

利用可能なAIツールと機能

価格を抑えたプランながら、利用できるAIモデルは上位プランと同等。Geminiアプリでは、最新の「Gemini 3 Pro」や「Nano Banana Pro」を利用できるほか、「Flow」を用いたAI映像制作にも対応する。「NotebookLM」についても、利用上限が5倍に拡大。

このほか、Veo 3を活用した動画制作機能「Whisk」も利用可能。ただし、「Flow」と「Whisk」で利用できる毎月のAIクレジット数は200と、上位プランに比べて少なめとなっている。

さらに、Googleの各種ツールからGeminiへ直接アクセスできる「Gemini in Gmail」などの機能も利用できる。

ストレージ容量は200GBで、Googleフォト、Gmail、Googleドライブで共有して利用する。Google Oneのファミリー共有機能にも対応しており、プランの特典は最大5人のファミリーメンバーと共有できる。

一方で、上位プランの「Google AI Pro」に含まれている「Google Home Premium」のスタンダードプランは、本プランには含まれていない。

なお、既存のGoogle Oneプレミアム（2TB）ユーザーについても、数日以内にGoogle AI Plusの全特典が利用可能になるとしている。