今年11月に発売から30周年を迎えるたまごっち。1996年の発売から1年経たずで1000万個を売る大ヒットに見舞われ「社内はパニック状態だった」といいます。ところが数年後に赤字に転落し、新商品の開発を中止していた期間もあったそう。現在4度目のブームが到来しているたまごっちがどのように再起を図ってきたのか、（株）バンダイで企画・開発担当の青柳さんにお話を伺いました。

【写真】「これがたまごっちの原案!?」たまご型腕時計のイラストから海外仕様の最新機種までたまごっちの歴史を写真で振り返る（全6枚）

男の子から女子高生にターゲットをシフト

── 1996年の発売後、デジタルペットとして社会現象になるほど大ヒットしたたまごっちですが、企画段階の案ではボールチェーン型ではなかったそうですね。

青柳さん：弊社はキャラクターのライセンスをお借りして商品を作ることが主流ですが、男の子向けの自社商品を開発していこうというときに、いくつか企画を出し合い、そのなかにたまご型の腕時計で生き物を育てる案がありました。これがたまごっちの原型で、たまごとウォッチを掛け合わせて名づけられました。

「30年でこんなに変わった！」2025年発売の「Tamagotchi Paradise」／(C)BANDAI

── 腕時計の想定だったんですね。

青柳さん：そうなんです。しかし街頭調査通して女子高生にウケそうということがわかり、商品が生まれた90年代は時代のトレンドを作っていたのが女子高生だったということもあったので、そこから女子高生向けにターゲットを切り替えて商品開発を進めました。その際、女子高生が持っているスクールバッグにつけられるように、ボールチェーンをつけました。デザインの設定も、かわいいだけではなく、ちょっとヘンテコでゆるかわいいというところが、女子高生にウケるのではないかということで、若い女性デザイナーがキャラクターを書き下ろしました。

── 狙い通り、女子高生を中心に爆発的なヒット商品となりました。

青柳さん：発売前の街頭調査は渋谷や原宿で実施しました。女子高生に受け入れられるかを念頭に少しずつ商品を調整していき、発売後は想定通り女子高生から人気に火がついたという形です。おもちゃ業界では100万個売れると大ヒット商品と言われるのですが、たまごっちは1996年11月に発売しその後7か月で1000万個が売れました。「購入できない」という問い合わせが1日に1万件を超える事態で、社内はパニック状態だったそうです。

「病気や死」あえてネガティブな要素も入れ

── なぜデジタルで生き物を育てるというアイデアが生まれたのですか。

青柳さん：当時の開発担当がものすごく生き物好きで、自身もたくさんペットを飼っていたことが影響しているそうです。生き物を育てるおもちゃを作るならば、本物になるべく近づけたいという思いがあり、通常のおもちゃにある電源OFF機能はありません。生きているという感覚に近づけるため、24時間動き続けるようにしました。

あまりネガティブな要素はおもちゃに入れないのが通例なのですが、お世話を怠ると病気になってしまったり死んでしまったりするという、倫理的に衝撃的な要素も盛り込み、生き物らしさをきちんと感じられるようにしました。ただ、挑戦的なことでもあったので、発売前の社内会議では、「本当に売れるのか」という懐疑的な声もあったと聞いています。

── お世話をしているとだんだん愛着が沸いてきた記憶があります。

青柳さん：私自身も当時、ユーザーのひとりでしたが、画面のなかでピコピコ動いて、本当に生きているみたいだと思っていました。

開発段階のときに当時の担当が、たまごっちがきちんと動いているかどうかチェックするため、お休みの土日にも出勤したいと申し出たというのが社内エピソードとして残っています。その際に言ったのが「たまごっちがかわいそうなので」という言葉で、「ここまで愛着が湧くならば売れるかも」という機運が社内であったと聞いています。

大量の在庫を抱え赤字に転落、再ブームの到来

── たしかに、本物の生き物ならば数日放っては置けませんよね。寒空の下で行列に並んでたまごっちを購入した記憶がありますが、なかなか手に入らない経験をした方も多かったと思います。

青柳さん：90年代は、安定供給と模倣品対策に苦しめられたそうです。1996年の発売以降、爆発的な流行となり、増産態勢を整えたもののその後の需要の読みがあまりに甘く、大量の在庫を残して会社ごと赤字に転落したという過去があります。在庫の問題が非常に深刻で、1999年3月期にはおよそ60億円の特別損失を計上しました。その後、数年たまごっちの開発をお休みせざるを得なくなるという苦い経験があります。

発売の翌年には模倣品が登場し、知的財産権を侵害する違法な製品が世に出回りました。また、模倣品の多くは品質が悪く、安全性の確保が保証されていませんでした。そのためバンダイのオリジナル商品であるということの優位性を担保するため、専用のチームを作って対策に力を入れてきました。2004年にはたまごっちを取り締まるチームたまごっちオフィサーという担当をつけ、今後のたまごっちの方向性を決める体制を整えていきました。

── 大量の在庫を抱えて赤字に転落し、開発を休止したとのことですが、2004年にたまごっちは復活を果たしました。なぜ復活の話が生まれたのでしょうか。

青柳さん：当時の担当者が、「数年前に発売したたまごっちで、中高生がまた遊び始めているらしい」という噂を耳にしたことがきっかけで、復活の話が現実味を帯びてきました。生き物をおもちゃで飼うというほかにはない魅力がやはりたまごっちにはあるということで、過去の反省を活かし、模倣品対策として意匠登録を行い、権利が守られる体制を作りました。たまごっちは、「かえってきた！たまごっちプラス」として2004年3月に復活を果たし、11月には「祝ケータイかいツー！たまごっちプラス」を発売しました。

このタイミングでもう一度、弊社が本来得意とするターゲット層の小学生にメインターゲットを大きく切り替えました。たまごっち同士や、大人が持っている携帯電話と赤外線通信をしてアイテムがもらえるという機能を搭載し、この「プラスシリーズ」は1年でおよそ500万個を発売するヒットとなりました。これがたまごっちの第2次ブームです。

復活を果たした2004年発売の「かえってきた！たまごっちプラス」／（C）BANDAI

時代の変化に沿って進化を遂げ

── 復活したたまごっちは、大人が持つ携帯電話と赤外線通信ができたとのことですが、たしかに当時はまだ小学生が携帯を持つ時代ではありませんでしたね。

青柳さん：大人への憧れの部分という要素も盛り込み、2000年代は携帯を模倣してアンテナがついたデバイスの発売がありました。2008年にはカラー液晶になり、2009年にはアニメ放送もスタートしました。アニメをきっかけに知ってくださった方が購入してくださって、第3次ブームが起きます。

2014年に発売された「TAMAGOTCHI 4U」は、交通系ICカード等で使用されているNFC機能（近距離無線通信技術）技術が普及したタイミングで、たまごっち同士をタッチして通信する機能が搭載されました。その後、BluetoothやWi-Fiを搭載するなど、たまごっちは時代の流れや社会の変化に沿って進化していきます。

── 現在は第4次ブームと言われていますが、このブームが起きたきっかけはなんでしょうか。

青柳さん：ちょうど初代の1996年当時のたまごっちを知っている世代の方が懐かしんでくださって、グッズや商品を買ってくださっています。また、2004年以降に復活したたまごっちを購入してくださった、20代後半～30代前半の第2次ブームの世代の方も、再び現在のたまごっちを愛してくださっているそうです。平成レトロブームや平成女児ブームもありまして、それより若い世代の方は、たまごっちを新しい感覚で遊んでくださっています。

第4次ブームは、小学生～大人の方まで幅広い世代に響いているという印象があります。私共としては、2世代で遊んでいただけたらうれしいなという思いで作っています。

2004年当時のたまごっちを令和風にアレンジした2024年発売の「Tamagotchi Connection」／(C)BANDAI

── 忙しい現代人向けに、最近の機種にはシッター機能も搭載されていると伺いました。

青柳さん：忙しくてお世話ができない時間に、お手伝いをしてくれる機能があります。ちなみに社内ではそれぞれがたまごっちを持っているのですが、仕事中に音が鳴るのは当たり前ですし、割と深刻な会議中でも、たまごっちが鳴ったらその場でお世話をするというのは普通の光景です。社外の方からはかなり驚かれますね（笑）。

── 学生時代に机の下でコソコソとお世話をした経験があるので、羨ましい環境です！

青柳さん：打ち合わせ中に少し長く席を外している方がいて、たまごっちを席に置いているのを見つけた場合は、それに気づいたほかの誰かがお世話しているというのもよくある光景です。

── 優しい世界線ですね。日本だけではなく海外でも展開されていると伺いました。

青柳さん：実はあまり知られていないのですが、90年代に日本で第1次ブームが起きた翌年に海外でも発売をしていまして、アメリカとヨーロッパでブームになりました。ワールドワイド向けの商品は、日本で新機種が出るたびに海外でも発売しています。今では累計出荷数の51%が海外を占めています。

おもちゃやキャラクター商材は、文化圏が似ているアジアをメインに売れていくことが一般的なのですが、たまごっちに関しては、生き物を育てるという、人種や文化も問わない普遍的な価値観が広く受け入れられたのではと分析しています。現在は、インバウンド需要で海外の方が日本に来られて購入しているケースも多いようです。日本で購入するとパッケージは日本語なのですが、「Tamagotchi Paradise」は起動後に9つの言語から選べる仕様になっていますのでお土産としても人気です。

── 今年の11月で発売開始から30周年を迎えるそうですが、長年愛されるコンテンツを発信する立場としてどんなことをみなさんに伝えたいですか。

青柳さん：初代から大切にしてきた、人間が本能的に大切にしたいと思う生き物のお世話をするというコンセプトやアイコニックなデザインは変えずに守りつつ、それ以外の要素は時代に合わせてアレンジし、進化し続けています。30年間、少しお休みの期間を挟みながら続いているものなので、みなさんに懐かしんでいただけるようなコンテンツを用意しつつ、新しい価値や仕組みを楽しんでいただけたらと思います。

取材・文：内橋明日香 画像：（株）バンダイ