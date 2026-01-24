『デアデビル：ボーン・アゲイン』S2、3月25日配信へ ジェシカ・ジョーンズ登場の予告も
マーベルのドラマシリーズ『デアデビル：ボーン・アゲイン』のシーズン2が、3月25日よりディズニープラスで独占配信されることが決定した。
参考：『デアデビル：ボーン・アゲイン』は“MCUの限界”を押し広げる オンライン会見をレポート
本作は、昼は弁護士、夜はヒーローという2つの顔を持つデアデビルことマット・マードック（チャーリー・コックス）の姿を描いたドラマシリーズ。
幼い頃に事故で失明したマット・マードックは、ニューヨークで昼は弁護士として正義を追求し、夜はデアデビルとして法では裁けない裏社会と戦う男。視覚以外の感覚が発達し、普通では考えられないほどの聴力や嗅覚を持ってはいるが、肉体は常人と同じ。超人血清も打っていなければ、もちろん神でもなく、深紅のスーツは全てをはね返すような代物でもない。日頃から生傷が絶えないこの男が、法の限界を痛感したことから、夜な夜な悪人を完膚なきまでに叩きのめす。そんな彼の宿敵は、裏の顔は残虐な犯罪王にもかかわらずニューヨークの市長へと上り詰めた男キングピンことウィルソン・フィスク（ヴィンセント・ドノフリオ）。シーズン1では、冒頭からいきなりマットの大切な友人フォギーが無残に殺害された。この惨劇をきっかけに、数々の暴力が描かれた。
シーズン2の配信日時決定の情報とあわせて、予告編と場面写真も公開。映像の冒頭では、マットに平穏が訪れたかのようなシーンも登場するが、“狂人”キングピンの影が忍び寄り事態は一変。加えて、サイコパスの殺し屋で“デアデビルのもうひとりの天敵”であるブルズアイの脅威も迫り、窮地が訪れることを予感させる。映像の中盤以降はダークで不穏なシーンの連続で、闇夜に紛れて敵を葬るデアデビルが本領を発揮。武器は脳天を直撃し、大量に血しぶきが舞い、容赦ないアクションが繰り出されていく。そして、マットが行方不明だというポスターが街中に張り出されるシーンも映し出され、不穏な空気は一層濃さを増していく。
さらに映像内には、シーズン2から登場する、トラウマを抱えた私立探偵ジェシカ・ジョーンズ（クリステン・リッター）の姿も。ストーリーの詳細は未だ闇に包まれたままだが、映像の最後には、ヒーローとは思えないヴィランのような笑みを見せるデアデビルの姿が。映像の中では一瞬、命を落としたはずの親友フォギーの姿もチラつくが、果たして彼の闇に光は訪れるのか。
（文＝リアルサウンド編集部）