ショッピングモールで起きた…高齢者常連客の「セクハラ」を我慢して接客したら「とんでもない地獄」が待っていた

労務相談を受けていると、一見すると就業規則や手続き上の問題に見えても、その本質は人間関係の調整にあるケースが少なくありません。とりわけ近年は高齢化やサービス多様化により、社員が顧客と関わる場面で生じるトラブルも増え、企業倫理が問われる場面も増えています。

今回はショッピングモール内の和雑貨店を経営するオーナーから寄せられた、常連客と店員とのトラブルに関する相談事例をご紹介します。

（なお、プライバシー保護のため、いくつかの事例を組み合わせ再構成しています。）

高齢者家族からの突然の訴え

私がショッピングモールにテナント入居する和雑貨・着物店のオーナー経営者であるDさん（50代・男性）から相談を受けたのは、数年前の春先のことでした。

Dさんは祖業である呉服店のほか、和装具や和雑貨を扱う店をいくつかのショッピングモールに出店しています。モール内では着物よりも小物類に注力し、敷居の低い店づくりと手ごろな価格帯の商品を扱って利益を上げている経営者でした。

Dさんの相談は、その店舗の一つ、とある地方都市では一番集客力の強い店に寄せられた顧客の家族からのクレームでした。30代の従業員であるAさん（女性）から高額商品を不当に売りつけられたというのです。

「正直、ご家族の剣幕がすごいんですよ。認知症の父親に要りもしない着物を売りつけたということの一点張りで……Aに謝罪させてお金も弁済しろというんです」

ことの重大さに慌てたDさんは事情を確認すべく、すぐさまAさんから経緯を聞き取りました。

ワンオペの店舗にやってくる常連の高齢男性

トラブルの当事者はBさんという70代の男性でした。Dさんが出店しているショッピングモールの近隣に住むBさんは、毎日モール内を散歩するのが日課だったようで、お店の常連客でもありました。

このBさんに毎日声をかけていたのがAさんでした。Aさんの勤務する店舗には、呉服の世界でいう“高額品”こそ少ないものの、数十万円ほどの着物などもあり、そのためセールの時期であっても混雑することはほとんどありません。

繁忙期には他店舗からの応援や、土日や祝日にアルバイトのスタッフがお店に立つこともありますが、平日はAさんひとりだけで接客することも少なくありませんでした。

毎日挨拶を交わすうちに、Aさんを気に入ったBさんは「明るくて、素直でかわいいね」と言って時々贈り物を持ってくるようになりました。多くはお菓子など些細なものでしたが、Aさんは「受け取れません」「お気持ちだけで十分です」とすべて固辞していたそうです。

Bさんは渡す際にわざと手に触れてくることもあり、Aさんとしては対応に悩むこともありました。ただこのBさんの行為はセクハラとまでは言い難く、お店も比較的暇な時間帯だったため、Aさんは明確に拒絶することはせずに、態度を改めて少し距離をとる程度に留めていました。

Aさんの拒絶を察したのか、その後Bさんは贈り物の代わりに店の商品を購入するようになりました。Aさんとの会話を楽しみにしている様子で、女性向けの和雑貨を手に取り「贈り物なんだけど、見立ててくれないか」と頼まれます。

若い女性向けの小物を見ていることが多かったため、Aさんが「お孫さんへのプレゼントですか？」と尋ねると、「そう、孫にあげるんだよ」と答えていたとのことです。それにAさんは不自然さを感じつつも、お得意様として丁寧に接客を続けていました。

ある日、店内の新春セールのポスターを見たBさんから、「Aさんにはいつもお世話になっているから、成績になるんなら孫へのプレゼントとして買ってあげるよ」と商品選びを手伝ってほしいと頼まれたそうです。店舗で扱うのは仕立て上がりの商品で、比較的手ごろな値段とはいえ高額であることに変わりありません。

Aさんはその点を丁寧に説明しましたが、Bさんの購入意思は固く、セール期間中に何度も来店して相談を重ね、最終的には25万円ほどの小紋を購入。その間、Bさんが語る「孫」のエピソードには一貫性がなく、Aさんは疑問を感じていましたが、それを詮索することはせず、接客を続けていたそうです。

着物の購入後もBさんは来店を続けていましたが、ある日を境にパッタリと姿を見せなくなりました。しばらく様子を見ていたAさんは、他の顧客と同様にセールの案内DMを送ることにし、そこに「お孫さんのお召しになった写真、よかったらぜひ見せてくださいね」と書き添えました。

そのDMを送ってから1週間ほどで、Bさんのご家族から「店員にだまされ、高齢の父が不要な商品を買わされた」との苦情が寄せられたとのことでした。

