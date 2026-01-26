住信SBIネット銀行は、「円定期預金 特別金利キャンペーン」を開始した。期間は4月5日まで。

「円定期預金 特別金利キャンペーン」は、対象支店のユーザーが「円定期預金6カ月もの」に預け入れると、年1.10％（税引後 年0.87％）の特別金利が適用されるもの。

100万円を預けた場合に受け取れる利息は、100万円×年1.10％×（6カ月／12カ月）＝5500円（税引前）で、そこから税引き分の1117円（国税・地方税）を差し引いた4383円となる。

対象支店は、イチゴ支店、ブドウ支店、ミカン支店、レモン支店、リンゴ支店、バナナ支店、メロン支店、キウイ支店、イルカ支店、クジラ支店の10支店。BaaS提携支店や法人は対象外となる。

期間中に新規で預け入れるほか、自動継続によって該当する定期預金が更新された場合もキャンペーン金利が適用される。ただし、満期日前に中途解約した場合は特別金利は適用されず、所定の中途解約金利が適用される。

また、預入額が一定額に達した場合には、期間中であってもキャンペーンが終了する可能性がある。また、金融情勢の変化により金利水準や期間が見直される場合もあるとのこと。

円定期預金は元本が保証され、預金保険制度の対象となる。同行の円普通預金やSBIハイブリッド預金などを合計し、元金1000万円までとその利息が保護される仕組み。