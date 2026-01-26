【ライブレポート】菅田将暉、圧巻のパフォーマンスで1万4,000人を魅了！あいみょんや米津玄師とのコラボ楽曲もソロアレンジで披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

菅田将暉が、1月25日にワンマンライブ『菅田将暉 LIVE 2026』を、東京ガーデンシアターにて開催した。

■ニューEP『SENSATION CIRCLE』の楽曲を中心に全17曲を披露

今回のライブは、2024年9月16日に開催された『菅田将暉 LIVE 2024 “SPIN” 東京公演＠国立代々木競技場第一体育館』以来、約1年4ヵ月ぶりのワンマンライブ。東京ガーデンシアターで2日間・全2公演が行われ、約1万4,000人を動員した。

この日も、久しぶりのワンマンライブを心待ちにしていた約7,000人のファンが、菅田将暉の登場を今か今かと待ち望んでいた。

イントロとともに菅田とバンドメンバーが姿を現すと、会場は割れんばかりの歓声と拍手に包まれる。オープニングを飾ったのは、1月14日リリースのEP『SENSATION CIRCLE』収録曲「Water」。シューゲイザーサウンドと菅田の歌声が重なり、場内は一気に菅田の“感覚圏”へと引き込まれていく。続けて「くじら」、さらに菅田がアコースティックギターを手に、耳なじみのあるフレーズをかき鳴らし始めると「さよならエレジー」が披露され、会場のボルテージは早くも最高潮に達した。

初期の名曲「スプリンター」に続き、工藤拓人（Key）の印象的なピアノフレーズから始まったのはEP収録曲「universe」。妖艶で浮遊感のあるサウンドに観客は酔いしれ、その後も初期楽曲から最新EPの楽曲までを織り交ぜながらライブは進んでいく。

中盤のMCを挟み、菅田があいみょんとのコラボ楽曲「キスだけで」をタイトルコールすると、会場からはどよめきが起こる。ソロアレンジによるパフォーマンスで、男女の機微を繊細な歌声で見事に表現した。続いて披露されたのはEPのリード曲「Sensation Season」。バンドマスター・西田修大（Gu）とともに制作された、菅田の“今”が詰まったエモーショナルな一曲に、会場は静かに聴き入る。

そこから一転、菅田が銅鑼を打ち鳴らすと、越智俊介（Ba）のファンキーなベースソロを皮切りにセッションがスタート。EP随一のキラーチューン「I’m in shock!!」、続けてタイヘイ（Dr）のドラムソロから「骸骨は踊る」が披露され、グルーヴィーなバンドサウンドが会場全体を”チル”な空気で包み込んだ。

ラストのMCを挟んで歌われたのは、これまでライブで一度しか演奏されていない、米津玄師とのコラボ楽曲「灰色と青」。二度目とは思えないほど感情のこもった迫真の演奏に、場内からは盛大な拍手が送られた。

最後のMCでファンへの感謝を伝えると、ピンスポットに照らされた菅田のアコースティックギターの弾き語りで始まったラストソングは、EP収録曲「幸せは悪魔のように」。長尺のアウトロをメンバーとともに噛みしめるように演奏し、全17曲にわたるライブは、多幸感とともに大団円を迎えた。

