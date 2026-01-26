ドジャースの大谷翔平投手（31）や大リーグ公式サイトが25日（日本時間26日）、自身のインスタグラムを更新。愛犬デコピンが全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催の夕食会で最優秀犬賞を受賞したことを明かした。

3年連続4度目のリーグMVPに輝いた大谷は24日にニューヨークのホテルで行われた同夕食会に参加。英語でのスピーチではチームや同行した真美子夫人らへの感謝の言葉を並べた。

夕食会には真美子夫人とともにデコピンも同席していたようで大谷が最優秀犬賞の盾を手に笑顔でデコピンとともに記念撮影している。大谷だけでなく、愛犬も表彰するという粋なサプライズとなった。

▽全米野球記者協会ニューヨーク支部主催の夕食会 ベーブ・ルースがヤンキースで初めて世界一になった翌年の1924年1月に初開催。毎年1000人近いゲストを招待し、今年で101回目。前年度のMVP、サイ・ヤング賞、新人王ら受賞者を表彰する。取材に最も協力的だった選手らに贈られる「グッドガイ・アワード」、逆境を強い心で乗り切った選手らが選ばれる「ハート・アワード」なども表彰。今年はマンハッタンのミッドタウンにあるヒルトンホテルで開催され、全席指定で一般入場券は395ドル（約6万2400円）。