¡¡¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡¡Àé½©³Ú¡Ê2026Ç¯1·î25Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤¬»Ë¾åºÇÂ®¾º¿Ê¤Î¿·Âç´Ø¾ì½ê¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¡£»Õ¾¢¤Î°Â¼£Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦°ÂÈþ¶Ó¡Ë¤Ï¡Ö¤è¤¯²æËý¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿·Âç´Ø¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£¼¡¤Ï½êÍ×16¾ì½ê¤Ç¤Î»Ë¾åºÇÂ®¡ÊÉÕ¤±½Ð¤·½ü¤¯¡Ë¿·²£¹Ë¾º¿Ê¤¬ÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ë¡£¼Â¤Ïº£¾ì½ê¡¢¹ñµ»´Û¤ËÄÌ¤¦Æ»Ãæ¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¾ï¤Ë¡È²£¹Ë¡É¤Î´ÇÈÄ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç´Ø¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿¤³¤È¤Çº£¾ì½ê¤«¤é°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤«¤é¾ì½êÆþ¤ê¤·¤¿¡£µ¢¤ê¤Î¼Ö¤ò15Æü´Ö±¿Å¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÕ¤±¿Í¤Î»°ÃÊÌÜ¡¦³¡Í¤ÇÏ¡Ê25¡áÀõ¹á»³Éô²°¡Ë¤ÎÉã¡¦¿ûÌî¹§Â§¤µ¤ó¡£¤â¤È¤â¤È¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Ç¡¢Â©»Ò¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÈÂçÌò¡É¤òÃ´¤Ã¤¿¡£Àè¾ì½ê¤Î½éÍ¥¾¡»þ¤Ë²ÖÆ»¤Çµã¤¤Ê¤¬¤éÊú¤¹ç¤¦»Ñ¤¬´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÕ¤±¿Í¤Ï¡¢²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÇÂç´Ø¤Î³èÌö¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ç¡Ö¤è¤³¤Å¤Ê¡×¤ÈÆÉ¤á¤ë¡Ö4527¡×¡£¿ûÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢Â©»Ò¤Ë²£¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡Ö6Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤«¤é¤³¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¶öÁ³¤Ë¤â°ÂÀÄ¶Ó¤¬Âç´Ø¾º¿ÊÅÁÃ£¼°¤Ç¡Ö¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀº¿Ê¡×¤ÈºÇ¹â°Ì¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿Ä¾¸å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤½¤Î¼Ö¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ûÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤éÀ¨¤¯´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£µ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾ì½êÃæ¤Ï¼ÖÃæ¤ÇÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éµ¢¤ë¤³¤È¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¡£3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿14ÆüÌÜ¤ÎÌë¤âÍî¤Á¹þ¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÆ®»Ö¥á¥é¥á¥é¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö4527¡×¤Î¿ô»ú¤òËèÆü¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²£¹Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Î²÷¿Ê·â¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¢ãµÏ¿¥¢¥é¥«¥ë¥È¢ä
¡¡¡ù¿·Âç´ØÍ¥¾¡¡¡2006Ç¯²Æ¾ì½ê¤ÎÇòË²°ÊÍè¡£¾¼ÏÂ°Ê¹ß¤Ç¤Ï7¿ÍÌÜ¡£
¡¡¡ù´ØÏÆ¡¢Âç´ØÏ¢Â³Í¥¾¡¡¡1936Ç¯²Æ¡Ê¿·´ØÏÆ¡Ë¡¢37Ç¯½Õ¡Ê¿·Âç´Ø¡Ë¤òÀ©¤·¤¿ÁÐÍÕ»³°ÊÍè89Ç¯¤Ö¤ê¡£
¡¡¡ù3¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡·èÄêÀï¡¡1956Ç¯¤Î½é¾ì½ê¡Ê¶ÀÎ¤¡¢Äá¥±Îæ¡Ë¡¢½Õ¾ì½ê¡ÊÄ«¼®¡¢¼ã¥Î²Ö¡¢¼ã±©¹õ¡Ë¡¢²Æ¾ì½ê¡Ê¼ã¥Î²Ö¡¢Âç¹¸¡Ë°ÊÍè70Ç¯¤Ö¤ê¡£