妻から犬を連れて動物病院へ行くと言われていた旦那さん。家に帰ってみると、そこには衝撃的な『わすれもの』が！まるでコントのような展開は、Instagramで15万回以上再生され、「これは笑うw」「キョトンとしてるw」「あららw」といった声が寄せられました！

【動画：妻が犬を連れて動物病院へ→ふと家の中を確認してみた結果…衝撃的な『わすれもの』】

病院へ連れて行かれたはずなのに…

Instagramアカウント「僕の奥さんは間食がおおい(@araya0508)」では、投稿者さんのご家族や愛犬「プー太」くんの日常が不定期に更新されています。

ある日のこと。奥さんから「プー太を動物病院に連れて行ってくるね」と知らされていた旦那さん。帰路で「今はプー太を連れて動物病院へ行っている時間だな」と思いながら、帰宅したのだそう。

動物病院へ行くと聞いていたので、もちろん家は不在の状態。プー太くんのケージの中にも姿はなく、リビングにも誰もいません。

しかし、ぐるっと360度、部屋の中を見渡してみると……

ソファーの上で、旦那さんを悩ましげに見つめるプー太くんの姿が！

衝撃的な『わすれもの』にネットも騒然

キャリーケースが部屋の中に見当たらないということは、おそらく奥様は、キャリーケースにプー太くんを入れた"つもり"で車に乗せ、お子さんと一緒に出発してしまった模様。

そんなキャリーケース"だけ"を持って急いで出発してしまったママを見て、プー太くんも「どういうこと？」と不思議に思っていたに違いありません！パパを迎えたプー太くんの表情は、「キョトン」「ポカン」という擬音がぴったりだったとか！

あまりにも衝撃的な『わすれもの』は、 Instagramに投稿されると多くの人の注目を集め、「これは笑うw」「キョトンとしてるw」「あららw」といったコメントが寄せられました！

甘えん坊で気まぐれ屋さんなプー太くん

Instagramアカウント「僕の奥さんは間食がおおい(@araya0508)」では、今回紹介したプー太くんだけでなく、奥様やお子さんとのやりとりも投稿されています。

普段は甘えん坊なプー太くんですが、時に気まぐれを起こすこともあるのだとか！そんなプー太くんとご家族の賑やかな日常にぜひ笑顔をもらってくださいね！

写真・動画提供： Instagramアカウント「僕の奥さんは間食がおおい(@araya0508)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。