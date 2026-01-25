「君のためだ。君の！」エムバペのパネンカにスペイン大手紙が注目「チームメイトへの敬意の表われにも思える」
現地１月24日に開催されたラ・リーガ第21節で、レアル・マドリーがビジャレアルと敵地で対戦。キリアン・エムバペの２ゴールで２−０の勝利を飾った。
マドリーFWは47分にゴール前の混戦からこぼれたボールを押し込んで先制点を奪取。１−０で迎えた後半アディショナルタイムには自ら獲得したPKのキッカーを務め、パネンカでネットを揺らしてみせた。
スペイン大手紙『MARCA』は、この２点目に注目。そのキックの選択にはチームメイトのブラヒム・ディアスへの想いが込められているのではないかと考えているようだ。
モロッコ代表のブラヒムは先日開催されたアフリカ・ネーションズカップ（アフリカ選手権）決勝のセネガル戦で、スコアレスで迎えた後半終了間際に得たPKでパネンカを蹴って失敗。チームは延長戦の末に０−１で敗れて優勝を逃した。この痛恨のミスは大きな話題を呼び、本人も後日、SNSで謝罪している。
同メディアは、「エムバペがなぜあのキックを選択したのか、その理由は説明が待たれる」と前置きしつつ、次のような見解を示した。
「ゴール後の歓喜の輪の中でブラヒムへの非常に愛情のこもったジェスチャーを見る限り、すべてはここ数日困難な時期を過ごしたチームメイトへの敬意の表われにも思える。実際、セレブレーションの映像では、エムバペがブラヒムに『君のためだ。君の！』と伝え、キスをする様子が確認できる」
エムバペなりの計らいだったのかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】エムバペが“話題のパネンカ”成功！
マドリーFWは47分にゴール前の混戦からこぼれたボールを押し込んで先制点を奪取。１−０で迎えた後半アディショナルタイムには自ら獲得したPKのキッカーを務め、パネンカでネットを揺らしてみせた。
スペイン大手紙『MARCA』は、この２点目に注目。そのキックの選択にはチームメイトのブラヒム・ディアスへの想いが込められているのではないかと考えているようだ。
モロッコ代表のブラヒムは先日開催されたアフリカ・ネーションズカップ（アフリカ選手権）決勝のセネガル戦で、スコアレスで迎えた後半終了間際に得たPKでパネンカを蹴って失敗。チームは延長戦の末に０−１で敗れて優勝を逃した。この痛恨のミスは大きな話題を呼び、本人も後日、SNSで謝罪している。
「ゴール後の歓喜の輪の中でブラヒムへの非常に愛情のこもったジェスチャーを見る限り、すべてはここ数日困難な時期を過ごしたチームメイトへの敬意の表われにも思える。実際、セレブレーションの映像では、エムバペがブラヒムに『君のためだ。君の！』と伝え、キスをする様子が確認できる」
エムバペなりの計らいだったのかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】エムバペが“話題のパネンカ”成功！