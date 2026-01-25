¸©ÃÎ»öÁª¤ÎÁªµó¸øÊó°õºþ 25Æü¤«¤é¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤â·ÇºÜ
2·î8ÆüÅê³«É¼¤Î¸©ÃÎ»öÁª¤ÎÁªµó¸øÊó¤Î°õºþ¤¬24Æü¡¢»³¸ý»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°õºþºî¶È¤Ï¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¤â¤È¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ß¥¹¤ä°õºþ¤Ë¥à¥é¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ÉÊ£¿ô¿Í¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Áªµó¸øÊó¤Ë¤Ï¸©ÃÎ»öÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿3¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤Î·ÐÎò¤äÀ¯¸«¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢24Æü¤Ï¤ª¤è¤½67ËüËç¤¬°õºþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°õºþ¤µ¤ì¤¿Áªµó¸øÊó¤Ï25Æü¤Ë»Ô¤äÄ®¤ËÈ¯Á÷¤µ¤ì¡¢³ÆÀ¤ÂÓ¤ØÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ °Â¸÷¿¿ÍµÈþ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¤¤Þ¡¢¼ã¤¤¿Í¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡¢ÅêÉ¼¤¹¤ë¿Í¤òÁª¤ó¤Ç°ìÉ¼¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
Áªµó¸øÊó¤Ï25Æü¤«¤é¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ï¡¢½°±¡Áª¤ÈÆ±¤¸2·î8ÆüÅê³«É¼¤Ç¤¹¡£