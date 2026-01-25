〈「東京に行ったら知らない男の人が待っていて…」注目されるのが嫌いな高3少女が「死んでもやりたくなかった」グラビアアイドルになったワケ〉から続く

青井春さん ©志水隆／文藝春秋

大きい胸はコンプレックスだった

――グラビアが嫌で嫌でしょうがなかったのに、グラビアデビューをした青井さんですが、嫌だった理由の一つに大きい胸がコンプレックスだったこともあったそうですね。

青井春さん（以下、青井） もう中学、高校ぐらいから胸はコンプレックスでした。私はゴスロリの服が好きで、「アンクルージュ」の服は全部持ってたんですよ。ただ胸が邪魔でチャックが閉まらなくて。あまりに胸が大きいのが嫌で、高校2年生ぐらいの時に、ママに泣きながら「コンプレックスだから、胸を摘出する手術したい」ってお願いしました。

でもママは「そんなことでわざわざ手術する必要もないし、お金払う必要もない」「ママも胸が大きいので嫌やったけど、いずれ慣れる。別にやりたかったらやってもいいけど、今急がんでもいいやん。とりあえずそれで過ごしてみ」と言われて、手術はせずに過ごしてました。

――グラビアアイドルをよく取材しますが、大きすぎて国内に下着がない人は海外から取り寄せると聞きます。

青井 私の場合は海外だとアンダーが合わないんですよ。私に合うサイズの下着って絶対になくて。

――なるほど。青井さんは胸が大きいですけど、一方でその他の部分はかなり細いモデル体型です。外国人にもいない体型なんですね。でも、それだと下着にはかなり困りませんか？

青井 今は私に合うサイズの下着が見つかったら一気に何着か買って、あとはその下着をもう死ぬほど使ってます。だから下着は常にボロボロです（笑）。あとはサイズの合わない下着に無理やり入れるかですね。下着の専門店でもサイズのマックスってHなんですよ。私はIカップなので合っていないんですが、もう仕方ないんで無理やり入れてます。ナイトブラなんて、もっとサイズがないのでめっちゃ困ります。

――胸が大きいことでの悩みは深いんですね。

青井 本当に胸が大きくていいことはないです。普通のサイズだったら絶対あふれちゃうんで。それこそグラビアの撮影でもサイズが入らない衣装が結構あるんですよ。

撮影現場ではスタイリストの方がだいたい3着くらいの水着を用意してくれて、その中から普通の子は選ぶんですが、私の場合は3着あってもそのうちの1着ぐらいしか水着が入らないんです。なので選択肢がない。写真になるとうまく収まっているように見える水着でも、実際は収まっていなくて、撮影現場では「一歩も動けません」ということもあります。

「規格外のボディー」で困ることは…

――青井さんはグラビアだとよく「規格外のボディー」とキャッチフレーズがつけられていますけれど、グラビアにおいても困ることしかない。

青井 困ることしかないです。しかも私の体型だと、胸がボリュームがあるように見えないんですよ。それでよくグラビアを見た人から「ほんまはIカップないくせに。嘘ついてるやろ」とコメントをもらうんですけど、正真正銘のIカップです。

あと服装にもすごく困ります。トレーナーを着るとめっちゃ太って見えますし、ワンピースやキャミソールだと妊婦さんみたいに見えちゃう。なのでどうしても露出度の高いタイトな服になりがちなんです。ただ夏だと露出狂みたいになっちゃうから、日常生活でも異性から変な目で見られる。男の人の視線が絶対胸にいくのがわかりますもん。私の顔じゃなく胸と喋っている人とか本当にいますし。

――露骨に性的な目線を向けられるんですね。おまけに青井さんはグラビアデビュー前は男性に免疫がなかったんですよね。

青井 私は幼稚園、小学校、中学校、高校、短大、四大にも行ったんですけど、高校から四大まで女子校だったのもあって、男性関係の話がひとつもなくて。彼氏も実は人生で1人しかできたことがないんです。そんな私が19歳でグラビアデビューしたんですけど、水着を着たことはなかったし、そもそも男の人と接触すること自体がそれまでほぼなかったんです。

それなのにグラビアデビューしたことで、それまで女の子が中心だったTwitter（現X）のフォロワーが一気に男性に変わったんです。当時は胸のコンプレックスもあった状態だったので、全部がダメになりました。

「こないだやった時、すごい気持ちよかった」性的なDMやコメントがエスカレート

――男性からの性的な嫌がらせも多かったそうですね。

青井 「いつヤラせてくれるの？」「早くヤラせてほしい」とか、気持ち悪いDMがめっちゃ来てました。今だったら別に痛くもかゆくもないんですけど、デビュー当時は男性に免疫もなかったので、すごく怖かったです。あと、自分の体液をかけた私の写真を、DMだったり、リプライで送ってくる人もいて。Twitterの画面がそういうもので一面埋め尽くされちゃって。精神的なストレスがすごくて、耐えられなかったです。

――聞くだけで精神的にきつい話ですね。まして当事者の青井さんは相当精神的にきますよね。

青井 グラビアが本当に嫌でした。男の人からめっちゃ気持ち悪い言葉をいっぱい投げられるんです。中には「こないだやった時、すごい気持ちよかった」とか私と関係があったと嘘をつくコメントとかもあるんです。それって、めっちゃストレス溜まるじゃないですか。

おまけにそういうイヤらしい言葉を投げかけてくる人に限って実際は、私のグラビアが載った雑誌を買ったりとお金を使ってくれるわけじゃない。だから私がどんなにそういう反応に頑張って耐えても、効率が悪いんですよ。

――お話を聞いていると、もともと性的なものに対する苦手意識もありそうですよね。

青井 はい。元カレが1人というのも、そこから来ていて。そもそも潔癖なんでチューとかも嫌なんです。回し飲みも嫌なくらいなので。だから性的関係に簡単になるとかもないのに、にもかかわらず知らない人がそこを飛び越えてくるのがすごく嫌でした。

――グラビアデビューが本意ではなかったことに加え、グラビアを見た人からの性的な嫌がらせが続いたことで、よりつらくなったんですね。

青井 撮影自体でも嫌なことはありました。カメラマンさんの中には、お尻や股をあおりでめっちゃ撮ってくる人がいたんです。衣装もビキニ自体着たことがなかったのに、マイクロビキニばかりの現場もあってすごく嫌でした。

仕事のストレスから鬱状態に

――そうしたグラビアのストレスから、ついには体調を崩してしまったそうですね。いつ頃だったんですか。

青井 デビューして1年ぐらいです。その頃はグラビア自体は不本意だけど、撮影現場は楽しいなと思っていたんです。ただいやらしいDMとかが重なって、鬱みたいな状態になっていって。そこからだんだんと手足に震えが出たり、過呼吸になったり、鼻血が止まらなくなってきました。

――体がSOSを出したんですね。

青井 過呼吸にはびっくりしました。ずっと健康で、体は強い方だと思っていたので。過呼吸だと息ができないんです。それまでは軽く見ていたけれど「実際なると自分じゃ制御が効かないんだ」って怖くなりました。

あと、ある日、ベッドから起きようとしたら、突然起き上がれなくなったんですよ。もうめまいがしすぎて、ずっと世界が回っている。何とか落ち着いてから、病院に行って診察を受けたら、先生に「メニエール病だね」と診断されました。

（徳重 龍徳）