２６日、トロントのネイサン・フィリップス・スクエアで展示されたＷ杯トロフィー。（トロント＝新華社配信／鄒崢）【新華社トロント5月27日】カナダ・トロントで25〜26日、国際サッカー連盟（FIFA）ワールドカップ（W杯）トロフィーの世界巡回展示の一環として、本物の優勝トロフィーが公開された。２６日、トロントのネイサン・フィリップス・スクエアでＷ杯トロフィーと記念撮影する家族。（トロント＝新華社配信／鄒崢）２６