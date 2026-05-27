白髪を染めて隠すのではなく、ハイライトを味方につけてデザインとして楽しむ方法が注目を集めています。大人に人気のボブヘアに繊細な筋を加えれば、髪全体に自然な立体感が生まれることも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、ボブの安定感とハイライトのシャレ感を掛け合わせたスタイルをご紹介します。 たっぷりと動くラフな外ハネボブ 全体にたっぷりとハイライトを効かせて、奥行きのあるグレー