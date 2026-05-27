東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催されている展示会「ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク 2026」（～5月29日）にKDDIが出展している。ブースでは、5G通信を最適化するさまざまな技術が展示されている。 ミリ波を反射させるメタサーフェス反射板 5G ミリ波は超高速超大容量かつ低遅延の通信ができる一方、直進性が高い電波の特性があり、ミリ波のエリアとしてい