夏のおしゃれは、心地よさもきちんと大切にしたい。そんな気分にぴったりの新作が、RHC ロンハーマンとGramicciのコラボレーションから登場します。5月30日（土）より発売されるのは、軽やかなはき心地と洗練されたシルエットを兼ね備えた別注パラシュートパンツ。機能性もデザイン性も妥協したくない大人の女性にうれしい一着は、これからの季節のワードローブで活躍してくれそうです♡ RHC