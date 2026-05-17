マチ★アソビ vol.30で実施されたバトルイベント「スーパーきぐるみファイト」では、第1試合でずんだもんがパグ太郎に勝利しました。いったい優勝は誰になるのか、第2試合・第3試合・決勝戦の様子を徹底レポートします。スーパーきぐるみファイトhttps://www.machiasobi.com/event/551/スーパーきぐるみファイトは、きぐるみたちが体に風船を装着し、画鋲のついた武器で風船を割り合うほのぼのバイオレンスイベントです。今回のフ