ファーウェイ・ジャパンはスマートウォッチ新製品「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」「HUAWEI WATCH FIT 5」を5月29日に発売します。狭ベゼル大画面の「WATCH FIT 5 Pro」HUAWEI WATCH FIT 5 Proは、HUAWEIの角型スマートウォッチで最大となる狭ベゼルの1.92インチインチディスプレイを搭載。最大輝度3000nitsと明るく屋外で見やすい他、耐摩耗性と耐擦傷性を持つサファイアガラスを採用しています。本体は厚さ約9.5mm、重量約30.4kgと薄