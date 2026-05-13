ドン・キホーテは5月13日、PB「情熱価格」からファン付掛け布団「涼風めぐる夢見ブランケット」をはじめとするひんやり寝具を、5月15日より全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）にて順次販売開始する。「涼風めぐる夢見ブランケット」の価格は1万999円。ファン付き掛け布団「涼風めぐる 夢見ブランケット」（情熱価格）猛暑の常態化により、夜間も気温が下がらない「熱帯夜」への対策として、冷却寝具やポータブルファ