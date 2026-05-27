２６日、２０２６世界スマート産業博覧会の会場。（天津＝新華社記者／李然）【新華社天津5月27日】中国天津市の国家エキシビション・コンベンションセンターで28日からの4日間、2026世界スマート産業博覧会が開かれる。総合展示エリアと?人工知能（AI）コア技術?エンボディドAI（身体性を持つ人工知能）?スマートコネクテッドカー?低空経済（低高度の有人・無人機を活用した経済活動）と商業宇宙?スマート製造?スマートライフ