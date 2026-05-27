スターバックスのカップを手にしただけで、政治的なメッセージとして読まれてしまう。韓国の“スタバ騒動”が、そんな段階にまで広がっている。【写真】元巨人軍でチェ・ジュンヒの父親…悲運の韓国人投手国民的女優だった故チェ・ジンシルさんと、早逝した元読売ジャイアンツ投手チョ・ソンミンさんの娘チェ・ジュンヒが、自身のSNSにスターバックスのカップを持つ写真を投稿し、注目を集めている。チェ・ジュンヒは5月27日、アメ