【漫画】この漫画をはじめから読む事故物件に住む霊感がない人間のホラーコメディーや、ゾッとする展開から目が離せない王道ホラー漫画を描くマルオさん。数々の作品の中から特に反響の大きかったものをまとめた『マルオさん傑作選』をお届けします。→『マルオさん傑作選』を最初から読む●画像クリックで次ページへ／怖い話を聞かせてください第3話(13)●画像クリックで次ページへ／怖い話を聞かせてください第3話(14)●画像クリ