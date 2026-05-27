ヤマト株式会社の公式X（旧Twitter）アカウントは5月27日、投稿を更新。液体のり「アラビックヤマト」の用途について注意喚起し、話題となっています。【投稿全文】アラビックヤマト公式Xが注意喚起「本来の用途でご使用ください」同アカウントは「【お願い】『アラビックヤマト』は本来の用途でご使用ください」と声明を発表。SNS上で前髪を固定する用途で「アラビックヤマト」を使用する動画が拡散されたことを受け、注意を促し