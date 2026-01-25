この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【辛くないのに効く】筋トレとストレッチを組み合わせたアクティブリカバリーで全身鍛えて引き締める」と題した動画を公開しました。この動画では、筋力トレーニングとストレッチを交互に行う「アクティブリカバリー」のプログラムを紹介しています。

プログラムは、仰向けで膝を左右に倒す股関節周りのストレッチから始まります。のが氏によると、この動きは股関節周りの筋肉をほぐし、骨盤のバランスを整えるのに役立つと解説しています。

続いて、横向きの姿勢で脚を上下させるトレーニングに移ります。外ももと内ももを鍛える2種目を左右それぞれ行います。のが氏は、脚を少し斜め後ろに引くように持ち上げることや、高い位置で動きを繰り返すことがポイントだと説明しています。

その後、仰向けで脚を組んで胸に引き寄せるお尻のストレッチや、お尻と体幹を鍛えるヒップリフト、腹筋を意識したクランチなどを実践。トレーニングの合間にストレッチを挟むことで、無理なく全身を鍛えていきます。

後半はストレッチが中心です。座った姿勢で三頭筋や首周りを伸ばし、最後は両手を組んで背中を丸め、肩甲骨周りをじっくりとほぐして終了します。

辛いトレーニングが苦手な方でも、この動画のプログラムを参考にすることで、気持ちよく体を動かしながら全身の引き締めを目指せます。日々のリフレッシュや運動不足の解消に、アクティブリカバリーを取り入れてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:08

股関節ほぐしで骨盤調整
00:42

外ももと内ももを引き締める
03:42

ヒップリフトで美尻＆体幹強化
07:53

座ったままできる上半身ストレッチ

チャンネル情報

のがちゃんねる/nogachannel_icon

のがちゃんねる/nogachannel

YouTube チャンネル登録者数 166.00万人 648 本の動画
8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
youtube.com/channel/UCP6aw2-Afafmm0cPZ7pmYyQ YouTube