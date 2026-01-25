この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【辛くないのに効く】筋トレとストレッチを組み合わせたアクティブリカバリーで全身鍛えて引き締める」と題した動画を公開しました。この動画では、筋力トレーニングとストレッチを交互に行う「アクティブリカバリー」のプログラムを紹介しています。



プログラムは、仰向けで膝を左右に倒す股関節周りのストレッチから始まります。のが氏によると、この動きは股関節周りの筋肉をほぐし、骨盤のバランスを整えるのに役立つと解説しています。



続いて、横向きの姿勢で脚を上下させるトレーニングに移ります。外ももと内ももを鍛える2種目を左右それぞれ行います。のが氏は、脚を少し斜め後ろに引くように持ち上げることや、高い位置で動きを繰り返すことがポイントだと説明しています。



その後、仰向けで脚を組んで胸に引き寄せるお尻のストレッチや、お尻と体幹を鍛えるヒップリフト、腹筋を意識したクランチなどを実践。トレーニングの合間にストレッチを挟むことで、無理なく全身を鍛えていきます。



後半はストレッチが中心です。座った姿勢で三頭筋や首周りを伸ばし、最後は両手を組んで背中を丸め、肩甲骨周りをじっくりとほぐして終了します。



辛いトレーニングが苦手な方でも、この動画のプログラムを参考にすることで、気持ちよく体を動かしながら全身の引き締めを目指せます。日々のリフレッシュや運動不足の解消に、アクティブリカバリーを取り入れてみてはいかがでしょうか。