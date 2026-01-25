＜EIGHT-JAM＞プロが選ぶ年間マイベスト10「ダンス編」発表！Snow Manら前回上位勢、新たな才能も

本日1月25日（日）の『EIGHT-JAM』では、音楽業界も毎年注視する年始恒例の名物企画「プロが選ぶ年間マイベスト10」の“ダンス編”が放送される。

昨年初めて放送され好評を博したダンス編。今回も選者を務めてくれるのは、錚々たるダンスのプロ3組だ。

昨年は櫻坂46をはじめ中島健人のソロライブでも演出・振付を手掛けた振付師でダンサーのTAKAHIRO。ダンサーとしては異例となる2度目の日本武道館公演を成功させた世界的パフォーマンスチーム・s**t kingz。そして、Vaundyのダンサーとして『NHK紅白歌合戦』にも出場した振付師・ダンサーのyurinasiaが、「2025年のマイベスト・ダンス」を実演も交えながら発表する。

近年、驚くべき進化と多様化を遂げているダンス界隈。その勢いは年々増すばかりだ。

2025年に生まれたダンスについて、選者たちも「プロの目から見ても“ウソだろ!?”というレベルまでいってる」（TAKAHIRO）、「いろんなコンテンツでダンスがあふれてるので、選ぶのがむちゃくちゃ大変でした」（shoji／s**t kingz）と舌を巻くほどだ。

そんななか、真剣に選び抜いた各々のベスト10には、えげつないほどハイレベル＆挑戦的なダンスが目白押し。

TAKAHIROも「ハートに刺さる作品」と感服した、「己」を武器に真っ向勝負で圧倒する究極ダンス。s**t kingzが「新たな天才」と絶賛するZ世代アーティストのクセになるダンス。yurinasiaに「こんな踊りされたら、私はもう踊れない…」とまで言わしめた、脳天を撃ち抜く異次元ダンスなど、大きな話題を呼んだパフォーマンスが次々とランクインする。

また、本企画ならでは、選者の垣根を越えて複数ランクインを果たすダンスも。さらに、Snow ManやBE:FIRSTら前回の上位勢が、2025年も飽くなきダンス魂で選者たちを魅了する。

SUPER EIGHTや支配人の古田新太、ゲストの高橋茂雄（サバンナ）＆堀田茜もどよめいた！ 衝撃と興奮に満ちたプロ目線ならではの独自ランキング結果、必見だ。