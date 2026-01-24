サム・ライミ監督による「スパイダーマン」第4弾は、製作されないという。トビー・マグワイアがタイトルロールを務めた2002年公開の第1弾から2007年の第3弾まで監督を務めたライミだが、以前から噂されている第4弾の可能性を否定した。



スクリーン・ラントにライミはこう話す。「（クリエイターの）スタン・リーは素晴らしい人だ。マーベルのニューヨークオフィスのブルペンにいる脚本家たちが、ストーリーを作り上げてきた。彼があのキャラクターを生み出したのは確かだけど、多くの人の貢献、多くのアーティストによって生み出された。そんな40年以上にわたる『スパイダーマン』コミックを経て、わずかな時間僕にトーチが渡されたんだ」「それで簿記は3本の映画を作り、そのトーチを別の人に渡した」



ライミは「スパイダーマン3」の後、第4弾の製作に一時取り掛かっていたが、ソニーが結局見送ることに決定。2012年にアンドリュー・ガーフィールドを主演に「アメイジング・スパイダーマン」としてリブートしていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）