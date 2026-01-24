【装蹄師・西内荘コラム】寒波の中で迎える小倉開催
今週から小倉競馬が始まります。日本列島を大寒波が襲来し、交通網が心配されますが、小倉開催を楽しみにしているのが競馬サークルですからね。私もこの開催中には三隈に行って、アラを食したいと思っているひとりです。
ただ、天気予報どおり栗東も少しは寒かったですが、調教に関してはまったく雪雲が通らず、いつもどおりの調整ができていました。普通でも装蹄の段取りで苦労する3場開催ですが、今回は順調に進められて助かりました。
プロキオンSの装蹄馬は、サイモンザナドゥ、ハピ、サンデーファンデーの3頭。それぞれ調子の良さを感じましたが、中でもサイモンザナドゥは充実期に入ってきた感じがします。
以前にも一度、そんな時期が来たことがあったのですが、気が入ってくると、どの馬でもあり得ることではありますが、蹄と蹄をぶつけたことが短期放牧中にあり、一頓挫したことがありました。今回は現場ですし、同じことは無いと思いますが、充実一途と感じているだけに、慎重に装蹄をしておきました。
河津桜賞のスマートプリエールは、クラシックに乗ってほしい素質馬ですが、なかなか勝ち味が遅く、出世が遅れています。気性的なものもあるかもしれませんが、装蹄していて少しずつ解消されてきたように感じますので、ここは力を発揮してくれると思います。
●1月24日（土）
・京都
3R スマートエトワール
5R マイコンチェルト
7R アークドール
8R フェデラー
・小倉
3R エコロレバン
7R ウインリュクス
●1月25日（日）
・中山
4R ハツアカネ
・京都
1R スマートグロワール
5R ヴィンテール
8R ドゥラエテルノ
・小倉
5R ポリメトリック
ラヴエナストロ
6R ブラックレジェンド
7R リアライズパリオ
以上が、装蹄から感じた好感触馬です。