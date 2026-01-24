【装蹄師・西内荘コラム】寒波の中で迎える小倉開催

　今週から小倉競馬が始まります。日本列島を大寒波が襲来し、交通網が心配されますが、小倉開催を楽しみにしているのが競馬サークルですからね。私もこの開催中には三隈に行って、アラを食したいと思っているひとりです。

　ただ、天気予報どおり栗東も少しは寒かったですが、調教に関してはまったく雪雲が通らず、いつもどおりの調整ができていました。普通でも装蹄の段取りで苦労する3場開催ですが、今回は順調に進められて助かりました。

　プロキオンSの装蹄馬は、サイモンザナドゥ、ハピ、サンデーファンデーの3頭。それぞれ調子の良さを感じましたが、中でもサイモンザナドゥは充実期に入ってきた感じがします。

　以前にも一度、そんな時期が来たことがあったのですが、気が入ってくると、どの馬でもあり得ることではありますが、蹄と蹄をぶつけたことが短期放牧中にあり、一頓挫したことがありました。今回は現場ですし、同じことは無いと思いますが、充実一途と感じているだけに、慎重に装蹄をしておきました。

期待のスマートプリエール

　河津桜賞のスマートプリエールは、クラシックに乗ってほしい素質馬ですが、なかなか勝ち味が遅く、出世が遅れています。気性的なものもあるかもしれませんが、装蹄していて少しずつ解消されてきたように感じますので、ここは力を発揮してくれると思います。

●1月24日（土）
・京都
3R　スマートエトワール
5R　マイコンチェルト
7R　アークドール
8R　フェデラー

・小倉
3R　エコロレバン
7R　ウインリュクス

●1月25日（日）
・中山
4R　ハツアカネ

・京都
1R　スマートグロワール
5R　ヴィンテール
8R　ドゥラエテルノ

・小倉
5R　ポリメトリック
　　ラヴエナストロ
6R　ブラックレジェンド
7R　リアライズパリオ

以上が、装蹄から感じた好感触馬です。