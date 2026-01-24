【装蹄師・西内荘コラム】寒波の中で迎える小倉開催

今週から小倉競馬が始まります。日本列島を大寒波が襲来し、交通網が心配されますが、小倉開催を楽しみにしているのが競馬サークルですからね。私もこの開催中には三隈に行って、アラを食したいと思っているひとりです。

ただ、天気予報どおり栗東も少しは寒かったですが、調教に関してはまったく雪雲が通らず、いつもどおりの調整ができていました。普通でも装蹄の段取りで苦労する3場開催ですが、今回は順調に進められて助かりました。

プロキオンSの装蹄馬は、サイモンザナドゥ、ハピ、サンデーファンデーの3頭。それぞれ調子の良さを感じましたが、中でもサイモンザナドゥは充実期に入ってきた感じがします。

以前にも一度、そんな時期が来たことがあったのですが、気が入ってくると、どの馬でもあり得ることではありますが、蹄と蹄をぶつけたことが短期放牧中にあり、一頓挫したことがありました。今回は現場ですし、同じことは無いと思いますが、充実一途と感じているだけに、慎重に装蹄をしておきました。

【武豊日記】各馬に合った走りと戦い方

期待のスマートプリエール

河津桜賞のスマートプリエールは、クラシックに乗ってほしい素質馬ですが、なかなか勝ち味が遅く、出世が遅れています。気性的なものもあるかもしれませんが、装蹄していて少しずつ解消されてきたように感じますので、ここは力を発揮してくれると思います。

●1月24日（土）

・京都

3R スマートエトワール

5R マイコンチェルト

7R アークドール

8R フェデラー

・小倉

3R エコロレバン

7R ウインリュクス

●1月25日（日）

・中山

4R ハツアカネ

・京都

1R スマートグロワール

5R ヴィンテール

8R ドゥラエテルノ

・小倉

5R ポリメトリック

ラヴエナストロ

6R ブラックレジェンド

7R リアライズパリオ

以上が、装蹄から感じた好感触馬です。