Go¸À¸ì¤ò»È¤¦³«È¯¼Ô¤ÎAI»ÈÍÑ¾õ¶·¤ä»ÈÍÑ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬´Ý¤´¤ÈÊ¬¤«¤ëÄ´ºº¥ì¥Ý¡¼¥È2025Ç¯ÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë
Go¸À¸ì¤Î³«È¯¥Á¡¼¥à¤¬¡¢Go¸À¸ì¤ò»È¤¦³«È¯¼Ô¸þ¤±¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Results from the 2025 Go Developer Survey - The Go Programming Language
https://go.dev/blog/survey2025
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï2025Ç¯9·î9Æü¤«¤é9·î30Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Go¸À¸ì¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÇ¯Îð¶èÊ¬¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï25¡Á34ºÐ¤Î35¡ó¤Ç¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Ï0¡ó¤Ç¤¹¡£
¿¦¶È¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î·ÐÎò¤Ï15Ç¯°Ê¾å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬35¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢1Ç¯Ì¤Ëþ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï2¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤Î¤¦¤Á82¡ó¤¬Go¸À¸ì¤ò»Å»ö¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢72¡ó¤Ï¸Ä¿ÍÅª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï4¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¶ÐÌ³Àè¤Î¿¦¼ï¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¤¬46¡ó¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬13¡ó¡£
³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÏCLI¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬74¡ó¡¢API¡¦RPC¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬73¡ó¡¢¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ä¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬49¡ó¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬46¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
³«È¯¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÏAWS¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ë³ä¹ç¤¬46¡ó¤Ç¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤Î²ÔÆ¯¤¬44¡ó¡¢GCP¤Ç¤Î²ÔÆ¯¤¬26¡ó¡¢Azure¤Ç¤Î²ÔÆ¯¤¬14¡ó¤Ç¤¹¡£
Go¸À¸ì°Ê³°¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¸À¸ì¤Ï1°Ì¤¬Python(18¡ó)¡¢2°Ì¤¬·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡ª(14¡ó)¡¢3°Ì¤¬Rust(11¡ó)¤ÈTypeScript(11¡ó)¤Ç¤·¤¿¡£
¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÍÑ¤¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏmacOS¤¬60¡ó¡¢Linux¤¬58¡ó¡¢Windows¤¬20¡ó¡¢WSL¤¬14¡ó¡£
³«È¯¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëOS¤ÏLinux¤¬96¡ó¤Ç°µÅÝÅª1°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤Ï1°Ì¤¬VS Code(37¡ó)¡¢2°Ì¤¬GoLand(28¡ó)¡¢3°Ì¤¬Vim¤ª¤è¤ÓNeovim(19¡ó)¤Ç¤·¤¿¡£RustÀ½¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤ÎZed¤ÈAIÅëºÜ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤ÎCursor¤¬4¡ó¤ÇÆ±Î¨4°Ì¤Ç¤¹¡£
Go¸À¸ì¤Ç³«È¯¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ËAIµ¡Ç½¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¿Ò¤Í¤ë¼ÁÌä¤Ç¤Ï66¡ó¤¬¡ÖAIµ¡Ç½¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç³«È¯¤·¤¿AIµ¡Ç½¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï20¡ó¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏAIµ¡Ç½¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´°À®¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÏAIµ¡Ç½¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï12¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
AIµ¡Ç½¤ò´Þ¤àGo¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤ÎAI¤ÎÍÑÅÓ¤Ï1°Ì¤¬Í×Ìó(45¡ó)¡¢2°Ì¤¬Ê¬Îà(33¡ó)¡¢3°Ì¤¬À¸À®(32¡ó)¤Ç¤·¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤ËAI¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤¦¤³¤È¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¿Ò¤Í¤¿¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢13¡ó¤¬ËþÂ¡¢42¡ó¤¬¤ª¤ª¤à¤ÍËþÂ¡¢22¡ó¤¬ÃæÎ©¡¢16¡ó¤¬¤ª¤ª¤à¤ÍÉÔËþ¡¢7¡ó¤¬ÉÔËþ¤È²óÅú¡£
AI¥Ä¡¼¥ë¤Î»ÈÍÑÉÑÅÙ¤Ï¡ÖËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¼Ô¤¬32¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿ô¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ìÅÙ¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¼Ô¤â17¡ó¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï1°Ì¤¬ChatGPT(45¡ó)¡¢2°Ì¤¬GitHub Copilot(31¡ó)¡¢3°Ì¤¬Claude Code(25¡ó)¡¢4°Ì¤¬Claude(23¡ó)¡¢5°Ì¤¬Gemini(20¡ó)¤Ç¤·¤¿¡£
AI¥Ä¡¼¥ë¤ò¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¿Ò¤Í¤¿¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¤è¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë²óÅú¼Ô¤¬17¡ó¡¢¤È¤¤É¤»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë²óÅú¼Ô¤¬23¡ó¡¢¤¿¤Þ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë²óÅú¼Ô¤¬17¡ó¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²óÅú¼Ô¤¬41¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
AI¥Ä¡¼¥ë¤Î»ÈÍÑÌÜÅª¤Ç¤Ï¡ÖGo¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ÎÅú¤¨¤òÃµ¤¹¡×¡Ö¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡×¡Ö¿·µ»½Ñ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò³Ø¤Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÑÅÓ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤¬½ñ¤¤¤¿¥³¡¼¥É¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡×¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òËÜÈÖ´Ä¶¤Ë¥Ç¥×¥í¥¤¤¹¤ë¡×¡ÖËÜÈÖ´Ä¶¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÑÅÓ¤ËÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
Go¸À¸ì¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤ò¿Ò¤Í¤ë¼ÁÌä¤Ç¤Ï91¡ó¤¬ËþÂ¤È²óÅú¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ÖGo¸À¸ì¤Î¥³¥ó¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥»¥¹¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï25¡ó¡¢¡ÖGo¸À¸ì¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Îµ¿Ìä¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ÏÎÉ¹¥¤À¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï28¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Go¸À¸ì¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£