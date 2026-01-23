長編アニメーション『花緑青が明ける日に』、imaseの書き下ろし新曲「青葉」が主題歌に決定＆本予告映像解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日本画家としての活動を軸に、新海誠監督や片渕須直監督など名だたる監督のアニメーション作品に参加、CMやミュージックビデオなどジャンルを超えて様々な創作活動を行ってきた四宮義俊が、自身のオリジナル脚本で描いた初の長編アニメーション監督作『花緑青が明ける日に』。第76回ベルリン国際映画祭コンペティション部門にも選出された本作が、3月6日(金)より全国公開となる。

映画タイトルにある“花緑青(はなろくしょう)”とは燃やすと青くなる緑色の顔料で、かつて花火の材料に使われていたが、美しさと引き換えに毒性を含むことから幻となった。

物語の舞台は創業330 年の花火工場・帯刀煙火店。再開発による立ち退きの期限が明日に迫る中、幻の花火＜シュハリ＞とそこで育った若者たちの未来をめぐる2日間の物語を描き出す。声優初挑戦となる若手実力派俳優の萩原利久と古川琴音がW 主演を務め、等身大かつ瑞々しい演技で命を吹き込む。さらに、時代を代表する傑作を彩り続ける入野自由と、数々の話題作で圧倒的な存在感を放つ岡部たかしが脇を固める。本作はフランスの気鋭スタジオMiyu Productions との日仏共同製作であり、制作中の注目作として2024年第77回カンヌ国際映画祭でのアヌシー・アニメーションショーケースに選出され、『千と千尋の神隠し』『すずめの戸締り』に続き第76回ベルリン国際映画祭コンペティション部門

に正式出品されるなど世界的な注目を集めている。

この度、映画『花緑青が明ける日に』の主題歌がimaseの書き下ろし新曲「青葉」に決定し、主題歌を使用した本予告映像が解禁となった。

SNS世代を中心に注目を集め、全世界SNS総再生回数300億回超えの絶大な人気を誇り、劇中の主人公たちと同世代でもあるimaseが共感をもって作詞・作曲し、書き下ろした新曲「青葉」。「青さが滲みながらも、新しい自分を迎えられるような一曲を目指して制作しました」と想いを明かすように、本作を見終わった観客の気持ちを掬い取るかのようにそっと寄り添う。また、本作の劇伴を担当する蓮沼執太が、主題歌「青葉」の編曲・サウンドプロデュースを務めており、映画本編と主題歌の結びつきをさらに強固なものにしている。

国内外でメディアを問わない挑戦的な活躍を魅せる蓮沼だが「しびれました。imaseくんの実直な感性、旋律、そして声。その透明感を受け止めて、夜明けに滲むような音の色彩作りをご一緒させていただきました。」と世代の異なるimaseとの共同作業に刺激を受けたことを明かす。

なお、2025年8月4日よりimaseはアーティスト活動休止中だが、本楽曲は活動休止前に制作されたものとなっている。

本作主題歌「青葉」は、2月27日(金)に配信リリースが決定。3月4日には、蓮沼執太が手がけた全15曲収録された映画のオリジナル・サウンドトラックのリリースも決定した。

＜imase コメント＞



誰しも手放さなければならない気持ちがあります。

大人になるにつれて、それらはガラクタのように感じてしまうこともありますが、決

して無駄ではなく、これまでの自分を形づくり、未来を輝かせてくれる大切なもので

す。

「花緑青が明ける日に」は、そんなことに気づかせてくれた作品です。

青さが滲みながらも、新しい自分を迎えられるような一曲を目指して制作しました。

蓮沼さんのアレンジも楽曲の淡さが美しく伝わってきます！最高です！

こういうストリングスアレンジ、一度やってみたかった！

自分にとっても、特別で大切な楽曲です！

＜蓮沼執太 コメント＞



映画『花緑青が明ける日に』のフィルム・スコアでは、画面いっぱいに映し出される

色彩風景を、音楽にトランスレートしていきました。作品から感じる職人的な技術と

感性をそのまま映画に息吹を吹き込むように、音にして落とし込みました。サウンド

トラックすべての作業行程を終えたあとに、imase くんが歌う主題歌「青葉」の作業

がはじまりました。しびれました。imase くんの実直な感性、旋律、そして声。その

透明感を受け止めて、夜明けに滲むような音の色彩作りをご一緒させていただきま

した。色を作ることの楽しさを改めて感じたクリエーションに感謝いたします。あり

がとうございました。

●配信情報

映画『花緑青が明ける日に』主題歌

「青葉」

2月27日配信開始

配信リンクはこちら

https://imase.lnk.to/aobaPR

●リリース情報

蓮沼執太

映画『花緑青が明ける日に』OST

3月4日発売



品番：POCS-23068

定価：￥3,300（税込）

＜収録楽曲＞全15曲

1. Girl

2. Skyline

3. Mask

4. Eve

5. Capgaze

6. Marble

7. Power

8. Atlas

9. Supine

10. Phare

11. Edge

12. Not Junk

13. Onus

14. Mutate

15. 青葉 -Movie Ver.- / imase

●作品情報

『花緑青が明ける日に』（英題：『A NEW DAWN』）

3月6日(金)全国公開

＜STORY＞

「その花火は、宇宙を切り取ったんだ――」

老舗の花火工場・帯刀煙火店は、町の再開発により立ち退きを迫られている。そこで育った帯刀敬太郎(萩原利

久)は、蒸発した父に代わり幻の花火＜シュハリ＞を完成させようと独りで奮闘していた。

夏の終わりの日、東京で暮らす幼馴染のカオル(古川琴音)が地元に戻ってきた。敬太郎の兄で市役所に勤める千太郎から立ち退き期限が明日と知らされ、4 年ぶりの再会を果たす3 人。失われた時間と絆を取り戻すようにぶつかり合いながら、花火の完成と打ち上げを巡る驚きの計画を立てるのだが――。

幻の花火に託された希望と、その鍵を握る「花緑青」。火の粉が夜を照らし、新しい朝を迎えるとき、敬太郎たちが掴むそれぞれの未来とは？

＜花緑青(はなろくしょう)とは＞

燃やすと青くなる緑色の顔料。しかし、その美しさと引き換えに毒性を含むため、現在ではほとんど使用されなくなった。

【CREDIT】

萩原利久 古川琴音

入野自由 岡部たかし

原作・脚本・監督：四宮義俊

主題歌：imase「青葉」（ユニバーサル ミュージック／Virgin Music）

キャラクターデザイン：うつした（南方研究所） 四宮義俊

作画監督：四宮義俊 浜口頌平

美術監督：四宮義俊 馬島亮子

音楽：蓮沼執太

色彩設計：四宮義俊 水野愛子 齋藤友子 岡崎菜々子

撮影監督：富崎杏奈

特殊映像：SUKIMAKI ANIMATION

ストップモーション映像：Victor Haegelin

CGディレクター：佐々木康太郎

編集：内田 恵

音響監督：清水洋史

録音・調整：太田泰明

音響効果：中野勝博

音響制作：東北新社

アニメーションプロデューサー：藤尾 勉

製作：A NEW DAWN Film Partners

制作：アスミック・エース／スタジオアウトリガー／Miyu Productions

配給：アスミック・エース

©2025 A NEW DAWN Film Partners

