黒猫CHELSEA・澤竜次、前代未聞の25時間ライブ開催決定！第1弾出演アーティスト解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

黒猫CHELSEAの澤竜次が、6月27日・28日に新宿紅布（red cloth）にて『澤竜次バンド生活25周年企画“25時間ライブ～楽しくなければライブじゃない～”』を開催することが決定。その第1弾出演アーティストが解禁となった。

■黒猫CHELSEA、FAIRY BRENDA、NOS、岳竜が出演

このイベントはギタリスト・澤竜次が自身のバンド生活25周年を記念し、25時間にわたって開催する、前代未聞の記念碑ライブ。

第1弾出演者として発表となったのは、澤がギターを務め、盟友である渡辺大知も在籍、2024年に復活の狼煙を上げた黒猫CHELSEA。そして、澤がギターボーカルを務めるFAIRY BRENDAとNOS。ベーシストの宮田岳とのユニット・岳竜など、澤が核となるバンドが各出演時間帯とともにアナウンスされた。

なお、澤はこのイベントに“25時間ぶっ通し”で出演する予定。澤と縁の深い追加アーティストや企画などが今後もアナウンスされる。

前代未聞の25時間ぶっ通しライブ。果たして、澤の食事はどうするのか？ 睡眠はあるのか？ 仮眠ならステージ上か？ イベント内容とともに様々な興味が尽きないこのライブ。ぜひ、澤竜次の25周年を新宿紅布へ祝いに行こう。

■ライブ情報

『澤竜次バンド生活25周年企画“25時間ライブ～楽しくなければライブじゃない～”』

06/27（土）東京・新宿紅布（red cloth）

06/28（日）東京・新宿紅布（red cloth）

出演：澤竜次、黒猫CHELSEA、FAIRY BRENDA withマスダミズキ、NOS、岳竜 他

■関連リンク

黒猫CHELSEA OFFICIAL SITE

https://www.sma.co.jp/s/sma/artist/645