音響機器の輸入販売などを手がけるエミライ（東京都港区）は、中国「FiiO（フィーオ）」ブランドから、デジタルオーディオプレーヤー「JM21 2026」を2026年1月23日に発売。

LDACコーデック対応、ワイヤレスでのハイレゾ再生が可能

数々のアワード受賞歴のある「JM21」の基本性能はそのまま、日常使いの利便性を高めたというモデルが登場する。

4.7型ディスプレー搭載、4.4ミリ/3.5ミリ出力を備えるなど従来モデルの基本性能はそのまま、メモリーを1GB増やした4GB、内蔵ストレージを従来比2倍の64GB、バッテリーを29％増の3100mAhに強化した。

デュアルDAC（デジタル・アナログ・コンバーター）、フルバランス構成による高音質、700mWの高出力を実現。「USB DAC」機能を搭載し、Windows/MacOS搭載パソコンと接続すれば、384kHz/32bitまでのハイレゾ（ハイレゾリューション・オーディオ）再生を楽しめる。

OSはカスタム仕様のAndroid 13をプレインストールする。LDACコーデックにも対応のBluetooth 5.0送受信機能を備え、ワイヤレスでもハイレゾ音質を実現した。

カラーはBlue、Blackの2色。

市場想定価格は3万9600円前後（税込）。