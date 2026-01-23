米記者が称えたベッツの功績

ドジャース躍進の裏に“スター”の存在があった。地元メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン記者は21日（日本時間22日）、同番組でムーキー・ベッツ内野手が果たした功績を紹介。「彼こそがこのスーパースター時代の幕開けをもたらした人物だ」と称賛の言葉を並べた。

マッケイン記者は2020年にベッツがレッドソックスからドジャースに加入してから多くのことが変わったと言及。「ムーキー・ベッツについてこれだけは言いたい。彼の後にも多くのスーパースターが獲得されてきたけど、忘れてはいけないのは、彼こそがこのスーパースター時代の幕開けをもたらした人物だということだ」と熱弁をふるった。

続けて「コーリー・シーガー、クレイトン・カーショー、コーディ・ベリンジャーなど、確かに彼らもスター選手だった。でも（ベッツが加入した2020年）当時、カーショーはサイ・ヤング賞の全盛期を過ぎていたし、シーガーも怪我に苦しんでいた。私たちは全盛期の彼らの姿を知っていたけど、（加入時の）ムーキー・ベッツは、全盛期に突入した5本の指に入る実力の選手だった」と絶賛。電撃トレードで加入した当時からベッツの実力は群を抜いていたと主張した。

「ゴールドグラブ賞にMVP……彼こそがこのチームが必要としていた選手だった」とマッケイン記者が話す通り、2023年には打率.307、39本塁打、107打点、OPS.987の成績を残すなど、ベッツはドジャース加入後も圧巻のパフォーマンスを発揮。主に1番打者としてドジャース打線の“顔”であり続けた。

また、マッケイン記者はベッツが果たした“有言実行”にも言及。「（入団時に）『僕は複数の（チャンピオン）リングを獲るために来た』と。そう、リングのあとに（複数を意味する）「s」があった。彼はその約束を果たしたんだ」と、2020年、2024年、2025年のワールドシリーズ制覇に貢献したベッツを称賛した。

ベッツは、16日（同17日）に配信された番組「What Drives You With John Cena Season2」に出演し、現在の契約が終わる2032年を持って現役を引退する意向を明かした。プレーに“期限”を設けた形となったが、ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースにベッツは必要不可欠。今季も大谷翔平投手らとともに常勝軍団をけん引していく。（Full-Count編集部）