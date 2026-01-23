この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「幸平一家壊滅作戦とナチュラルのトップ公開は無関係ではない」と題した動画を公開。大規模スカウトグループ「ナチュラル」のトップ公開手配と、指定暴力団・住吉会幸平一家の壊滅作戦が連動している可能性を指摘し、その背後にある犯罪構造について解説した。



懲役太郎氏はまず、スカウトという行為が過去に合法であった時代から、座間9人遺体事件をきっかけに規制が強化された経緯を説明。この規制強化が、かえってスカウトビジネスをよりシステム化させ、「古いやり方のスカウトでは通用しない」状況を生んだと分析する。



その上で懲役太郎氏は、今回の「ナチュラル」への捜査と「幸平一家」の壊滅作戦について「全く別物ではないと思っている」と断言。警察はこれらを「トクリュウ」と呼ばれる匿名・流動型犯罪グループの一環とみなし、個別の事件ではなく、繋がりのある「線」として捜査を進めているとの見解を示した。懲役太郎氏によると、スカウトグループが女性を集め、暴力団がその活動を守ることで「利害が一致」し、資金が暴力団に流れるという「ハイブリッド型」の犯罪構造が生まれているという。警察の真の狙いは、この「犯罪のエコシステム」そのものを解体することにあると語った。



最終的に懲役太郎氏は、警察が公開手配という強硬手段に出たのは、組織のトップを孤立させ、内部からの情報提供を促し、組織全体の弱体化を狙う意図があると推測。事件の背後にある資金の流れを断ち切ろうとする警察の本気度がうかがえるとし、今後の捜査の進展に注目すべきだと締めくくった。



