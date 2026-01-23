横になって眠っている愛猫をまじまじと見てみたところ…？手も足もしっぽも口元もすべてがかわいくてたまらないと話題で、動画は4万5千件以上の高評価を獲得。「かわいさが国宝レベルw」「しっぽを上手に折りたたんでいるところがまたなんとも」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：ふと布団の上を見たら、気持ちよさそうに眠っていた『猫』→まじまじと見ると…「一生幸せでいてほしい」「国宝レベル」尊い瞬間】

絶賛お昼寝中

TikTokアカウント『khk10_5』に投稿されたのは、ふとんの上ですやすやと寝ている1匹の猫の様子です。動画に登場するのは、2025年5月5日生まれのブリティッシュショートヘアの「こはくまる」ちゃん。丸みのあるボディと艶やかな毛並みがチャームポイントのかわいい男の子です。

この日、飼い主さんが畳んでおいたふとんの方をふと見てみると、こはくまるちゃんがその上で気持ちよさそうに眠っていたのだそうです。こはくまるちゃんは、ふとんの柔らかさに沈み込むように横になり、目と口を完全に閉じて、両手両足としっぽまでをきちんとお行儀よくそろえた状態でリラックスしていたといいます。

安眠のリズム

少し近づいてみると、こはくまるちゃんのおなかが呼吸に合わせてゆっくりと上下しているのが見て取れたのだとか。

空気を吸い込むたびにふんわり膨らんで、吐くと同時にすとんとへこむ規則正しいおなかの動きを見ていると、こちらの呼吸も自然とゆっくりになって、じんわりと落ち着いてくるような心地がします。

癒し効果抜群

こはくまるちゃんが、まるで世界のどこにも“緊張”というものが存在しないかのように穏やかに眠ることができるのは、きっと日々の暮らしが“安心”、 “安全”、 “飼い主さんからの愛情”で満たされているからなのでしょう。こはくまるちゃんがただ“寝ているだけ”なのに、癒しの密度はとんでもなく高い日常のワンシーンなのでした。

自由でマイペースに日々の生活を楽しむこはくまるちゃんの姿は、これからも多くの人々に元気と笑いを届け続けてくれることでしょう。

投稿には「あー癒される」「かわいすぎてやばいw」「“ぽて”って感じでめっちゃかわいいw」「爆キュン！」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

TikTokアカウント『khk10_5』では、この他にも猫のかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「khk10_5」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。