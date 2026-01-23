レイカーズ、第4Qの反撃及ばずクリッパーズに敗戦…八村塁は12得点

1月23日（現地時間22日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のインテュイット・ドームでロサンゼルス・クリッパーズと対戦した。

アウェー8連戦の2試合目を迎えたレイカーズはルカ・ドンチッチ、マーカス・スマート、ジェイク・ラレイビア、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイトンが先発に名を連ねた。

第1クォーターは1ケタ点差で進むなか、1点リードで迎えた残り4分19秒から2連続得点を献上。終了間際に八村がブザービーターを決めたが、29－36と7点のビハインドを背負った。

第2クォーターは終始追いかける展開で、47－64と17点差。前半を終えて、ドンチッチが17得点、レブロンが9得点、ラレイビアが7得点、八村が5得点を記録した。

第3クォーター開始5分3秒に最大26点差まで広げられた後半は、八村の3ポイントで始まった第4クォーターに猛反撃。開始2分14秒から八村、ジャレッド・バンダービルト、レブロン、スマート、ドンチッチの連続得点で2点差まで詰め寄った。

それでも、逆転には至らず、104－112で3試合ぶりの黒星。ドンチッチが32得点11リバウンド8アシスト3スティール、レブロンが23得点5リバウンド6アシスト2スティール、八村が12得点3リバウンド2アシスト1ブロック、スマートが10得点2スティールを挙げたほか、バンダービルトが7得点4スティール、ラレイビアが7得点5リバウンド4ブロック3スティールをマークした。

なお、レイカーズは25日（同24日）にダラス・マーベリックスと対戦する。

■試合結果



ロサンゼルス・クリッパーズ 112－104 ロサンゼルス・レイカーズ



LAC｜36｜28｜22｜26｜＝112



LAL｜29｜18｜25｜32｜＝104



LUKA BRINGS THE LAKERS WITHIN 2!

HE'S GOT 29 🪄 pic.twitter.com/ljWyB5TCO2

- NBA (@NBA) January 23, 2026

【動画】ルカ・ドンチッチが2点差に詰め寄る3ポイントシュートを成功