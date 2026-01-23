【ドールズフロントライン ST AR-15】 予約期間：3月30日まで 7月 発売予定 価格：28,050円

ファレノは、フィギュア「ドールズフロントライン ST AR-15」を7月に発売する。予約期間は3月30日まで。価格は28,050円。

本製品は、スマホゲーム「ドールズフロントライン」に登場する戦術人形「ST AR-15」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

特徴的なアサルトライフルやコンバットナイフなどの精密に再現されたミリタリー要素、 劇中の雰囲気を見事に再現した「ST AR-15」のクールな佇まいなどが、原型師のRICO氏の手により見所満載に再現されている。

「ドールズフロントライン ST AR-15」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約260mm

(C)SUNBORN Network Technology, Mica Team / GRIFFIN & KRYUGER

※写真は開発中の為、実際の商品と異なる場合があります。

また、商品の仕様は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。