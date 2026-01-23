＜大相撲一月場所＞◇十二日目◇22日◇東京・両国国技館

【映像】客席で目立ってしまう人気お笑いタレントの姿

大相撲一月場所十二日目、向正面の溜まり席には「派手なお召し物」を身にまとった人気タレントの姿が確認できた。誰もが知るその姿に「本物だ！」などとファンの視線が釘付けになる一幕があった。

十両五枚目・玉正鳳（片男波）と十両十二枚目・錦木（伊勢ノ海）の取組。向正面の溜まり席には赤いニットの上着を着用した人気お笑いタレントの姿がABEMAの中継で確認できた。

その人物とは大の好角家として知られる勝俣州和。YouTubeチャンネル「勝俣かっちゃんねる」でも相撲に関するコンテンツを配信するなど、相撲愛に溢れた人物だ。客席で確認されることも珍しくはない。

そんな勝俣の姿が中継に映されると、「本物だ！」「さすがのかっちゃん！」「勝俣おる」「今回もいるねw」などと反響が続々と寄せられた。またどうしても目立ってしまう赤いニット＆赤いチェックシャツを重ね着する姿には「派手なお召し物」「これは目立つw」などの声も到着していた。

今場所の国技館は、連日著名人の来場が相次いで確認されている。初日のデヴィ夫人に始まり、三日目は俳優の高橋克実、六日目には上地雄輔、中日には東貴博など、土俵際を彩る豪華な顔ぶれが話題となっている。またこの日、勝俣の隣には西岡徳馬が座っていたことも確認できた。

なお、玉正鳳と錦木の取組は押し出しで錦木が白星。錦木は6勝6敗で星を五分に、玉正鳳は8敗目を喫した。（ABEMA/大相撲チャンネル）