¡¡1·î22Æü¡¢Á¥¶¶¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè7R¡¦¥Ù¥¹¥È¥µ¥É¥ëÆÃÊÌ¡ÊJRA¸òÎ®¡¦¥À1600m¡Ë¤Ç¡¢¥æ¥¤¥Î¥µ¥µ¥ä¥¡Ê²´3¡¦Èþ±º¡¦¿¼»³²í»Ë¡Ë¤Ëµ³¾è¤·¤¿ÆâÅÄÇî¹¬µ³¼ê¤¬ÍîÇÏ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÏÄ¾Àþ¤Ë¸þ¤¤¤¿¥æ¥¤¥Î¥µ¥µ¥ä¥¤¬²¡¤·ÀÚ¤ê¤òÁÀ¤¦Å¸³«¡£¤·¤«¤·¥é¥¹¥È200mÉÕ¶á¤ÇÆÍÁ³Æâ¤ØÂç¤¤¯¥è¥ì¤ëµóÆ°¤ò¸«¤»¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆâ¥é¥Á¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÇÅ¾ÅÝ¡£ÆâÅÄµ³¼ê¤ÏÇÏ¾å¤«¤éÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄµ³¼ê¤Ï°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸¡ºº¤Î¤¿¤áµßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£º£¸å¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂ³Êó¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£