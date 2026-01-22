ネオレトロを気軽に楽しむ

カワサキ・インドネシアは、ライトウェイトなネオレトロネイキッドモデル「W175」シリーズの2026年モデルを公開しました。

このW175は、カワサキが誇る本格的なネオレトロモデル“W”シリーズの伝統を継承しており、オーセンティックかつシンプルなデザインが魅力です。

【画像】超カッコいい！ これが「W175L」「W175 STREET」です！ 画像で見る（12枚）

パワートレインには、トルクフルで扱いやすさに優れた排気量177ccの単気筒エンジンが採用されています。また、高剛性のセミダブルクレードルフレームが、伸びやかなハンドリング性能を実現しています。

装備面では、アナログ式のメーターやハロゲンヘッドライト、キャブトンタイプのサイレンサーなどがレトロな雰囲気を高めています。

最新モデルでは、「L」と「STREET」という2つのグレードが用意されました。

「L」グレードは、前後に17インチのスポークホイールを装着し、カラーバリエーションとしてメタリックグラファイトグレーとパールスターダストホワイトの2色をラインナップします。

一方の「STREET」グレードは、17インチのキャストホイールを特徴としており、カラーはメタリックスパークブラックの1色展開となります。

両グレードともに、レトロなパターンのタイヤとフロントABSが標準で搭載されています。インドネシアでの現地価格については、「L」が3850万ルピア（日本円で約35万円）、「STREET」が3890万ルピア（日本円で約36万円）に設定。

異なるホイールタイプとカラーリングを持つ2つのグレードが設定されたことで、ライダーは自身のスタイルに合わせて、より好みの1台を選べるようになりました。

同モデルに対し、ネット上では「新車で35万円は破格すぎる。今の日本では考えられない安さ」「セカンドバイクとして最高。この値段なら気負わずに乗れる」「125ccのスクーターより安いんじゃないか？」 といった、コストパフォーマンスの高さを絶賛する声が目立ちました。

また、「余計なものがついていない、こういうシンプルなバイクが一番かっこいい」「空冷単気筒、ハロゲンライト、アナログメーター……この“枯れた”感じがたまらない」「W800やW650に通ずる正統派のルックス。カスタムベースとしても優秀そう」など、ネオレトロ好きからの支持も厚いようです。

さらに、「日本でも45万円くらいで売ってくれたら即買いする」「教習車以外でこういうスタンダードなネイキッドがもっと増えてほしい」「並行輸入でもいいから手に入れたい。カワサキさん、ぜひ国内正規販売を！」など、日本での発売を期待する声も非常に多く見られました。