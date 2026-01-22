ダイアン津田、収録中に問題行動→逆ギレで一同大ヒンシュク！後輩から「舐めてんのか」と怒号飛ぶ

かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む『かまいガチ』。

1月21日（水）の放送では、昨年1年間の番組を盛り上げた芸人11人による「運試し大会」の後半戦が放送された。

芸人の中で誰が今年一番ツイているかを決めるこの企画。紆余曲折ありつつも、最後の種目「顔面クリーム砲」には、獲得ポイント順の上位5名が進むこととなった。

進出したのは、さや香・新山、相席スタート・山添寛、好井まさお、そしてかまいたちの2人。5つのうち、たった1つの「発射しない当たりのクリーム砲」を選んだ人が“ガチ運王”に輝くというルールだ。

【映像】ダイアン津田、収録中に“問題行動”で一同大ヒンシュク！

それぞれどのクリーム砲にするか選んでいくなか、濱家は目を閉じて両手を広げたポーズで“未来予想”をするが「わからん」とぼやく。

続いて山内も濱家と同じように“未来予想”をしていくものの、最終的に放った一言は「はぁ、足疲れた」。これには濱家も「なにしてんねん！」とツッコミ、芸人たちからも「代われ」とブーイングが起こる。

一方、山添は「なるおさん、どこが飛ばへんやつやと思います？」と、わらふぢなるお・口笛なるおに決断を委ねる。

かまいたちと同じようになるおも“未来予想”をするが、「お疲れさまです」となぜか即座に撤収し…。山添は期待外れの行動に「チャンス無駄にすんなや！」とブチギレ、なるおは「俺お前に何かしたのか」と冷静につぶやいた。

また、YouTubeでの怪談動画が絶好調の好井は「YouTuberどこ選ぶの？」などといじられつつも、「後半ほとんどしゃべっていない」と切り出し真剣に選ぼうとする。

そんななか、ダイアン・津田篤宏が一同大ヒンシュクの“問題行動”を引き起こした。

好井が話す最中、津田は収録中にもかかわらず、突然ゴルフのスイング練習をはじめるというまさかの事態に！

周囲も「今のはヤバい」と指摘。津田の胸ぐらを掴んだ山内からは「舐めてんのかコラァァ」と怒号が飛ぶ。

「テレビを観ているときの感じになった」とリラックスしたゆえの行動だと弁解する津田だったが、濱家は「たまたま（カメラに）抜かれた時ならわかるけど、（スイングを）やりながらしゃべっていた」と納得できないようだ。

芸人たちからの批判が収まらないなか、津田は「そんだけ楽しいってことやんけ！俺こんなに楽しいの初めてやねん！」と逆ギレする始末。

しかし、そんな津田に呆れた芸人たちは、冷水を浴びさせて反省させることに。

パンツ一丁でゴルフのスイングポーズを取る津田に大量の冷水が直撃！

思わず笑顔を見せる津田だったが、その姿に「ジャイアン（みたい）」と一同大爆笑していた。