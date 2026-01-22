ふと目が覚めた瞬間、目の前に広がったのは…。絶対に二度寝なんてできるわけがない！2匹の愛犬たちが見せたまさかの光景が話題になっているのです。

思わずクスッと笑える微笑ましいその光景は記事執筆時点で51万回を超えて表示されており、3.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『はい、すいません、起きます』ふと目が覚めると、2匹の犬が…絶対二度寝できない光景】

ふと目が覚めると目の前に、2匹の犬が…

Xアカウント『@inu_kowata』に投稿されたのは、シェルティ姉妹のお姿。この日、飼い主さんがふと目が覚めると…そこには、想定外だったまさかの光景が広がっていたといいます。

目を開けるとそこには天井のライト、そして飼い主さんを取り囲むようにして見下ろす「こわた」ちゃん「こいと」ちゃんのお姿があったのだといいます。

『絶対に二度寝できない』まさかの光景が話題に

『いつまで寝てるんだ』『起きろ』なんて声が聞こえてきそうな、こわたちゃんとこいとちゃんの無言の圧。一度見てしまえば、絶対に二度寝なんてできるわけがない光景だったのだそう。

騒ぐわけでも、吠えるわけでもなく…ただただ、飼い主さんが起きるその瞬間を『圧』のみで急かしていくこわたちゃんとこいとちゃんのお姿は、多くの人々をクスッと笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「めっちゃ圧ｗｗｗ」「落ち着いて聞いてくださいのやつかと思った」「流石に起きないといけないな」「観察されてる」「散歩はまだか？」などのコメントが寄せられています。

仲良しシェルティ姉妹の日常

2021年4月4日生まれのこわたちゃんと、2023年6月2日生まれのこいとちゃんは、個性豊かなシェルティ姉妹。こいとちゃんは優しいお姉ちゃんのことが大好きで、何でも真似っこしたいのだとか。

ぴったりと寄り添って眠ったり、飼い主さんに圧をかけたり。ドッグランで駆け回ったりと何をするのも一緒なシェルティ姉妹の日常はあまりにも尊く、愛おしいもの。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすこわたちゃん、こいとちゃんのお姿は日々多くの人々にシェルティの魅力やたくさんの癒しを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@inu_kowata」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。