¡ÉÃæÂ¼²°¤Î¥Û¡¼¥×¡É²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼Äá¾¾¤¬·úÂ¤ÊªÂ»²õ¤ÇÂáÊá¡ÄÀ¿¿´À¿°Õ¤Ç¼Õºá¤â½±Ì¾¤Ï¡í¸«Á÷¤ê¡í
¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÅØÎÏ²È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¤´¿´ÇÛ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤ÆÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Èï³²¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ÏÀ¿¿´À¿°ÕÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
£±·î19Æü¡¢·Ù»ëÄ£Â¢Á°½ð¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÂçÀª¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸á¸å£·»þ²á¤®¡¢Ç»º°¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ë¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀ°¤¨¤é¤ì¤¿ÈýÌÓ¤È¥¥ê¥Ã¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Àº×û¤Ê´é¤Ä¤¤ÎÃË¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼Äá¾¾¤³¤ÈÀ¶¿åÂç´õÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
£±·î18ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¡¢ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¤Î°û¿©Å¹¤Î¥É¥¢¤ò²õ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·úÂ¤ÊªÂ»²õ¤Îºá¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀ¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï18Æü¤Î¸áÁ°£°»þ50Ê¬¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀ¾ÀõÁð¤Î¥±¥Ð¥ÖÅ¹¤ËÆþÅ¹¡£Æ±Å¹¤Î¥È¥¤¥ì¤òÃÇ¤ê¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤³¤íÅ¹°÷¤ËÃí°Õ¤µ¤ì¡¢Ë½¤ì½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢½ÐÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤ÎÌÚÀ½¥É¥¢¤òÂ½³¤Ë¤·¤Æ²õ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ø¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¶¡½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
ÍâÄ«¡¢À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Î¿ÈÊÁ¤Ï¸¡»¡Ä£¤ØÁ÷¤é¤ì¡¢18»þ²á¤®¤Ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È»Ñ¤ÇÂ¢Á°½ð¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢È±·¿¤Ï³Û¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¿â¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤ÇÉ½¾ð¤â¤Ê¤¯¡¢Á°¶þ¤ß¤Î¾õÂÖ¤Ç·úÊª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é¤ï¤º¤«£±»þ´Ö¼å¤Î¤³¤È¤À¡£
¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç·úÊª¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï30Ì¾°Ê¾å¤ÎÊóÆ»¿Ø¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢°ì½Ö¡¢ÌÜ¤¬¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤Èº¸±¦¤ËÆ°¤¡¢Æ°ÍÉ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¡¢¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡ÖÉÔ¾Í»ö¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÅú¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·Þ¤¨¤Î¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÍü±à½Ð¿È¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ²ÈÄí½Ð¿È¤Î²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤À¡£·àÃÄ¤ò·Ð¤Æ¡Ç05Ç¯¡¢10ºÐ¤Î»þ¤Ë½½È¬ÂåÌÜÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯57 ¡Ë¤Ë¸«½Ð¤µ¤ì¤ÆÉô²°»Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ï»ÂåÌÜÃæÂ¼´ª¶åÏº¡Ê44¡Ë¡¢ÆóÂåÌÜÃæÂ¼¼·Ç·½õ¡Ê42¡Ë¤Ë¼¡¤°¡ÈÃæÂ¼²°¤Î¥Û¡¼¥×¡É¤È¤¤¤ï¤ì¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç£²·î£±Æü¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö±î¼ãº×Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¤Ç½éÂåÃæÂ¼ÉñÄá¤ò½±Ì¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½ºß¡¢À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÀõÁð¸ø²ñÆ²¤Ç¤Î¡Ö¿·½ÕÀõÁð²ÎÉñ´ì¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼çºË¤Î¾¾ÃÝ¤ÏµÙ±é¤òÈ¯É½¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï21Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÅöÌÌ¤Î¶à¿µ¤òÈ¯É½¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê½±Ì¾¤Ï¸«Á÷¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ö·ï¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡ÒËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ1·î18ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÈï³²Å¹ÊÞÍÍ¤ËÅ¥¿ì¾õÂÖ¤ÎÃæÂ¼Äá¾¾¤¬ÍèÅ¹¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÃíÊ¸»þ¤ËËÜ¿Í¤Î´ª°ã¤¤¤Ë¤è¤ë¤³¤È¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢Å¹ÊÞ½ÐÆþ¸ý¤Î¼«Æ°¥É¥¢¤ò½³ÇË¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬»ö¤Î¼¡Âè¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ó
¤È¤·¡¢
¡Ò°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¥È¥¤¥ì¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ó
¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤¢¤ëÍü±à´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÃ²¤¯¡£
¡Ö¼òÊÊ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½±Ì¾ÈäÏª¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¡Ç05Ç¯¤ËÃæÂ¼¼·Ç·½õ¤µ¤ó¤¬Å¥¿ì¤·¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤ËÌµÄÂ¾è¼Ö¤·¤¿¾å¤Ë¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤ËË½¹Ô¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤Ï£³¥õ·î¤Î¶à¿µ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äá¾¾¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤â¤Û¤ÜÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢½±Ì¾ÈäÏª¤Î±ä´ü¤ÏÃ×¤·Êý¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢Íü±à½Ð¿È¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Äá¾¾¤µ¤ó¤âÃíÌÜ¤µ¤ì»Ï¤á¤¿ÌðÀè¤Ç¡È¿ä¤·³è¡É¤ò¤¹¤ë½÷À¥Õ¥¡¥ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÏËÜÅö¤ËÅØÎÏ²È¤Ç¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤«¤é¼ã¼ê¤Î¥Û¡¼¥×¤È¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤Ï°ì¤«¤é¿®ÍÑ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ÎÉñ´ì³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤êÄË¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
º£¸å¤Ï¡¢ºßÂð¤Î¤Þ¤ÞÁÜºº¤¬Â³¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£