個人投資家の間で大きな支持を集めるのが『株トレ』シリーズです。シリーズ第2弾の『株トレ ファンダメンタルズ編』では、60題のクイズを通じて「業績や財務の読み方」を学べます。著者は、ファンドマネジャー歴25年、2000億円超を運用してTOPIXを大幅に上回る好実績をあげたスペシャリストの窪田真之さん。この記事では、編集担当の視点から、本書のポイントを紹介します。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

営業キャッシュフローの悪化が意味することとは？

窪田さんは、投資判断の精度を上げるうえで、キャッシュフローをチェックする大切さを、次のように語っています。

「損益計算書とキャッシュフロー計算書は、両方見ることで、より企業の経営実態がわかるメリットがあります。会計上の損益だけ見ていると気づくのに遅れます。そんな時でもキャッシュフローの赤字が続いているのを見ていれば、早めに問題に気づきます」（『株トレ ファンダメンタルズ編』より）

では、具体例で考えてみましょう。下記の企業の業績を見ると、売上高も営業利益も横ばいです。ところが、営業CFがマイナスに転じています。

窪田さんは、こうしたケースでは「本業のどこかで問題が起きている可能性がある」と言います。

そこで、次に、この会社のバランスシートを確認します。

バランスシートを見てみると、売掛金や棚卸資産（在庫）、短期借入金が2倍に増えていることがわかります。

売上高が2倍になり、それに伴って売掛金や棚卸資産が2倍になるのであれば、問題ありません。しかし、売上が伸びていないのに、これらだけが大きく増えているのは異常です。

次のような問題が起きている可能性があります。

・売掛金の回収がうまくいっていない

・見込みで仕入れた商品や生産した製品が売れず、不良在庫として積み上がっている

このように、営業CFの悪化は、業績の数字だけではわからない、異変を教えてくれる重要なシグナルになります。

