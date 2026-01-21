¡Ö¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ç¤âÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡© ¸Å¤Ó¤¿Àº¿ÀÏÀ¤ò¶«¤ÖÁ°¤ËÆüËÜ¤ò³Ø¤Ù¡×´Ú¹ñµ¼Ô¤¬¡È¸Â³¦¡É¤ò¾§¤¨¤ë¡ª¡Ö¥Ù¥¹¥È£´¿ÀÏÃ¤Ï°äÊª¡£Îä¹ó¤Ê¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤¹¤Ù¤¡×
¡¡¸½ÃÏ£±·î20Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î½à·è¾¡¤Ç¡¢£²Ç¯¸å¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ21ºÐ°Ê²¼¤ÇÎ×¤àÆüËÜ¤¬¡¢¡È£²ºÐ¾å¤Î¡É´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¡£36Ê¬¤ËCK¤«¤é¾®Àô²Â¸¾¤¬¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤òÈá´Ñ¤¹¤ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼¡¡¹¤ËÃ²¤Àá¤òßÚÎö¤µ¤»¤ë¤Ê¤«¡¢¡ØTHE FACT¡Ù¤ÏÆ±¹ñ¤Îµ¼Ô¥Ñ¥¯¡¦¥¹¥ó¥®¥å»á¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏ¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±»á¤Ï¾¡Éé¤òÊ¬¤±¤¿º¹¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ØÆ®»Ö¡Ù¤È¤¤¤¦¸Å¤Ó¤¿½â¤È¡Øµ»½Ñ¡Ù¤È¤¤¤¦±Ô¤¤Áä¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÖÄ¹¤¤´Ö´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÆ®»Ö¤À¤Ã¤¿¡£µ»½Ñ¤¬¾¯¤·ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°ìÊâÂ¿¤¯Áö¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤ëÆ®Áè¿´¤ÇÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¡Ø¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ç¤âÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´ÚÆüÀïÆÃÍ¤ÎÀº¿ÀÉðÁõ¤¬¡¢ÀïÎÏº¹¤òËä¤á¤ëºÇÂç¤ÎÉð´ï¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¸½¼Â¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆ®»Ö¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎÀº¹ª¤Ê¡Ø¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¤òÇË²õ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤¹¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢¸Ä¿Íµ»¤ÈÁÈ¿¥ÎÏ¡¢Àï½ÑÅª½ÀÆðÀ¤ÎÁ´¤Æ¤Ç´Ú¹ñ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£Æ®»Ö¤Ïµ»½Ñ¤¬ÙÉ¹³¤¹¤ë»þ¤Ë¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¦Á¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£¤À¤¬¡¢µ»½ÑÅª³Êº¹¤¬³«¤¤¤¿¾õ¶·¤ÇÆ®»Ö¤À¤±¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Àï½ÑÅªÉÏº¤¤ò±£¤¹¤¿¤á¤Î¸À¤¤Ìõ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ñ¥¯¡¦¥¹¥ó¥®¥åµ¼Ô¤Ï¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÆ®»Ö¤È¤¤¤¦Àº¿ÀÅªËã¿ìÌô¤«¤éÌÜ³Ð¤á¡¢¥æ¡¼¥¹°éÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤éÂåÉ½¥Á¡¼¥à±¿±ÄÅ¯³Ø¤Þ¤Ç¡¢Å°ÄìÅª¤ËºÆÅÀ¸¡¤¹¤Ù¤¤À¡×¡Ö¡ÊÆü´Ú¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¡Ë¥Ù¥¹¥È£´¿ÀÏÃ¤Ê¤É¤ÏÇîÊª´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿²áµî¤Î±É¸÷¤È¤·¤Æ¤Î¤ß»Ä¤ë¤À¤í¤¦¡£º£¤ÏÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¤¬¡¢Îä¹ó¤Ê¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤¹¤Ù¤»þ¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£µìÂÖ°ÍÁ³¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò¶¯¤¯µá¤á¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ï20Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤ê¡ØJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¡Ù¤Î¤â¤È¡¢¥æ¡¼¥¹¤«¤é¥·¥Ë¥¢¥Á¡¼¥à¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼Å¯³Ø¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤Æ¤¤¿¡£¤É¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆÃÍ¤Î¥Ñ¥¹¥²¡¼¥à¤È¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ç£²ºÐ²¼¤ÎÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Î¤â¡¢Â¨»þ¤ÎÀ®ÀÓ¤è¤êÄ¹´üÅª¤ÊÁª¼ê°éÀ®¤È·Ð¸³ÃßÀÑ¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÈà¤é¤Î¼«¿®¤È¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£
¡¡Ìë¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤òÅê»ñ¤·¤Æ±þ±ç¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÔËÌ¤Î¶ìÌ£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³Êº¹¤ò¼Â´¶¤·¤¿µõÃ¦´¶¤À¤Ã¤¿¡£Æ®»Ö¤Ï¼ÂÎÏ¤¬È¼¤Ã¤Æ¤³¤½µ±¤¯¤â¤Î¤À¡£º£¤³¤½¸Å¤Ó¤¿Àº¿ÀÏÀ¤ò¶«¤ÖÁ°¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿·ø¸Ç¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶²¤ì¡¢³Ø¤Ö¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×
¡¡½ÉÅ¨¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¸½¼Â¡½¡½¡£¸Ä¤ÎÇ½ÎÏ¤ËÍê¤ê¡¢Â¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ÏÆ®»Ö¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
