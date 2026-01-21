『鬼滅の刃』新特典あった！第14弾発表でネット衝撃「絶対にほしいやつ！」「19回目のリピ確定」
人気アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）の入場者特典第14弾が発表された。「ティザービジュアルクリアスタンド」となり、24日より全国30万人限定で配布される。
【画像】センス抜群な絵柄！第14弾特典の『鬼滅の刃』クリアスタンド
新特典は、ティザービジュアルのイラストを使用したクリアスタンドで、一緒に飾るとキービジュアルを立体的に再現できる背景台紙も付属される。
ネット上では第14弾の特典配布に「うわー！きた！！絶対にほしいやつ！」「もう出し尽くしたと思ってたらまだありましたか 19回目のリピ確定あざす」「鬼の特典をぜひ、お願いいたします」「このティザービジュアル、とてもカッコいいので嬉しい」などの声が出ている。
昨年7月に公開された劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』は、公開3日間で興収55.2億円を突破し、日本で公開された映画史上でオープニング成績、初日成績、単日成績という3つの記録を更新。現在の国内歴代興収は2位で、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を公開初日から上回る興収ペースを公開143日間まで維持しており、現在は興収390.8億円を突破している。
