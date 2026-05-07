F-DroidはGoogle Plasyに存在しないアプリを手軽に入手できて便利ではあるものの、F-Droidからインストールしたアプリが最新ではない場合があります。これはF-Droidのリポジトリ自体の更新が遅れていたりF-Droidのクライアントアプリがリポジトリを同期できていなかったりするために発生する現象です。「Neo Store」はF-Droidをはじめとする複数のリポジトリを使用し、リポジトリを素早く同期することでアプリを最新のバージョンに