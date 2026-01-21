【SUPER BEST EX DX変身ベルトアークル ライジングセット】 2月14日 発売予定 価格：13,750円

バンダイは、なりきり玩具「SUPER BEST EX DX変身ベルトアークル ライジングセット」を2月14日に発売する。価格は13,750円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダークウガ」に登場する変身ベルト「アークル」をなりきり玩具化。DX変身ベルトのリニューアルシリーズ「SUPER BEST」に、当時のDX版からの「サイズアップ＆リニューアル」をコンセプトとした「SUPER BEST EX」で商品化されている。子ども（8才以上）から大人まで巻くことのできるサイズになっている。

マイティフォームをはじめとした基本の4フォームに加えて、グローイングフォームや付属のライジングアークルアーマー装着による各ライジングフォームなど、計9フォームに変身することができる。

モーターを内臓し、ベルトの中央が発光＆回転。変身後のボタン操作で必殺技が発動し、各フォームごとに異なる必殺技音を鳴らすことができる。

(C)石森プロ・東映